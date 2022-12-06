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صحة

التهاب وحمى.. عدوى بكتيرية تودي بحياة 9 اطفال

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:45
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ما تزال وفيات بكتيريا المكورات العنقودية "آي" ترتفع في بريطانيا، حيث جرى تسجيل وفاة جديدة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لتصل الحصيلة حتى الآن إلى 9 ضحايا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وكان قد التحق بمدرسة ابتدائية في بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، توفي بسبب عدوى Strep A.
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وذكر المصدر أن مدرسة "بلاك ماونتين" الابتدائية، بعثت برسالة إلى أولياء الأمور، تخبرهم فيها بـ"الخسارة المأساوية".

وكانت البلاد سجلت الوفاة رقم 8 بسبب هذه العدوى، وهي لطالب في مدرسة أساسية في مقاطعة هامبشاير، جنوب بريطانيا. وانتشر شكل معد للغاية من العدوى البكتيرية "آي" في شتى أنحاء بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، مع تحذير الحكومة البريطانية للأهالي بأن يكونوا يقظين في مواجهة الأعراض التي تظهر على أطفالهم.

من جهتها، ذكرت هيئة الخدمات الصحية في البلاد أنها مهيئة بشكل جيد لمواجهة تفشي العدوى، مؤكدة أنه لا يوجد أي نقص في المضاد الحيوي الذي يحارب هذه المشكلة الصحية.

وتسبب هذه العدوى التهابا في الحلق وحمى تؤدي إلى طفح جلدي، وتحدث نتيجة الاتصال الجسدي أو من قطرات العطس والسعال.

وحذرت السلطات من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، أو الذين يستخدمون المنشطات، أو الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، إلى جانب الأطفال.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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