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صحة
8 أعراض لحساسية الحيوانات الأليفة.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
06-12-2022
|
11:00
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تعد حساسية الحيوانات الأليفة، رد فعل تحسسي للبروتينات الموجودة في الخلايا الجلدية أو لعاب أو بول الحيوانات، وتشمل علامات حساسية الحيوانات الأليفة، العلامات شائعة الحدوث عند الإصابة بحمى القش مثل العطس وترشُّح الأنف.
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في أغلب الأحيان، يكون السبب وراء حساسية الحيوانات الأليفة التعرض لقشور الجلد الميت (الوبر) للحيوان الأليف، حيث يمكن لأيّ حيوان ذي فرو أن يكون مصدراً للإصابة بحساسية الحيوانات الأليفة، ولكن تنتشر حالات الإصابة بالحساسية مع القطط والكلاب أكثر.
الأعراض:
-
العطس
- السعال
- سيلان الأنف
- الاحتقان الأنفي
- ضغط وألم بالوجه
- حكَّة، احمرار بالعينين أو زيادة إفراز الدموع بهما
- الشعور بحكة في الأنف، سقف الفم أو الحلق
- انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق
الأسباب
تحدث الحساسية، عندما يتفاعل جهاز المناعة مع مادة غريبة، مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة.
ويُنتج جهاز المناعة بروتينات تُعرف باسم الأجسام المضادة التي تحمي الجسم من المواد الغازيَة غير المرغوب فيها والتي قد تُمرض الإنسان أو تسبب العدوى.
وعندما يعاني الشخص من الحساسية، فإن جهاز المناعة يصنع أجساماً مضادة تعرِّف بمسبِّبات الحساسية على أنها شيء ضار، رغم أنها ليست كذلك.
المضاعفات
- الربو
- التهابات الجيوب الأنفية
المصدر: الشرق
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