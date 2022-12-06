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صحة

إكتشاف غير متوقّع... هل يكبح فيروس كورونا نمو سرطان الرئة؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:00
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وجدت أبحاث أجريت في المختبر وعلى الحيوانات أن الفيروس التاجي "كوفيد- 19" يقوم بتعديل مستويات إنزيم معين يساعد في التحكّم في نمو سرطان الرئة، ويحفّز آليات موت هذه الخلايا السرطانية.


وأجريت الأبحاث في جامعة راش، ونُشرت النتائج في مجلة "كانسرز"، ويثير هذا الاكتشاف إمكانية غير متوقعة، وهي أن كورونا الذي سبب جائحة هزّت العالم لمدة 3 سنوات قد يؤدي أيضاً إلى علاج لسرطان الرئة.
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وقال فريق البحث: "يصيب الفيروس التاجي الخلايا البشرية عندما يرتبط بروتينه الشائك المعروف باسم S1 بجزيء على سطح الخلية يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2. ACE2. ويلعب هذا الإنزيم دوراً رئيسياً في تنظيم ضغط الدم والعمليات الخلوية الأخرى. ويرتفع مستواه أيضاً لدى المصابين بالسرطان عموماً، وخاصة سرطان الرئة".


وأضافت النتائج: "وقد وجدنا أن تعديل مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 قد يساعد في التحكم في نمو أورام الرئة السرطانية".


وأظهرت النتائج المختبرية أولاً تراجع قدرة خلايا سرطان الرئة على النمو بعد تعديله باستخدام بروتين سبايك الذي يوجد في فيروس كورونا، ثم تمت تجربة نفس الأمر على الفئران، وتبين انخفاض عدد خلايا سرطان الرئة لديها.


ويعتبر سرطان الرئة السبب الأول لوفيات السرطان حول العالم، ويمثل 25% من وفيات السرطان في الولايات المتحدة.
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