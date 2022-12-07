10 أخطاء شائعة في المشي يجب تجنبها

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1. تجاهل الإحماء

على الرغم من أن المشي ليس تمرينًا رياضيًا مكثفًا فإنه لا يزال من المستحسن القيام بإحماء خفيف قبل البدء في المشي.

2. الأحذية غير المناسبة

عدم ارتداء زوج الأحذية المناسب يمكن أن يتسبب في جرح القدمين، بخاصة إذا كان ضيقا وغير مريح. ينبغي اختيار حذاء بكعب مبطن جيداً وخفيف الوزن ومقاوم للماء ومضادة للتعرق.د يمكن أن تؤدي تقنية المشي الصحيحة إلى تحسين صحتك ولياقتك وسلوكك. ويمكن أن تساعدك على المشي بشكل أسرع وأكثر سلاسة، في حين أن الأسلوب الخاطئ يؤدي إلى إهدار الجهد أو حتى وقوع إصابات. يستعرض تقرير نشره موقع "Boldsky" أخطاء المشي الشائعة وكيفية تصحيحها أو تجنبها، فيما يلي:1. تجاهل الإحماءعلى الرغم من أن المشي ليس تمرينًا رياضيًا مكثفًا فإنه لا يزال من المستحسن القيام بإحماء خفيف قبل البدء في المشي.2. الأحذية غير المناسبةعدم ارتداء زوج الأحذية المناسب يمكن أن يتسبب في جرح القدمين، بخاصة إذا كان ضيقا وغير مريح. ينبغي اختيار حذاء بكعب مبطن جيداً وخفيف الوزن ومقاوم للماء ومضادة للتعرق.د



يجب أن ترتدي ملابس فضفاضة ومريحة وتمتص العرق حتى تتمكن من التحرك بحرية دون أن تبتل من العرق أو الرطوبة. يمكن أن تؤثر الملابس الضيقة والثقيلة جدًا سلبًا على تجربة المشي.

4. الخطوات الواسعة

يجب ألا تحاول إطالة خطواتك، إنما قم بالمشي بشكل طبيعي، لأن أي نوع من التغيير والتبديل قد يؤدي إلى إصابة ركبتيك أو أصابع قدمك، اعتمادًا على الجزء الذي يتعرض للإجهاد من الجسم.

5. عدم تحريك الذراعين

عند المشي، ينصح الخبراء بتأرجح الذراعين بشكل منتظم ذهابًا وإيابًا. يعد إبقاء ذراعيك على جانبيك أثناء المشي، أو تأرجحهما دون ثنيهما، خطأً في المشي. إذا قمت بثني ذراعيك وتركتهما يتأرجحان بشكل طبيعي للأمام والخلف أثناء المشي، يمكنك زيادة سرعتك وقوتك. 3. ملابس غير مريحةيجب أن ترتدي ملابس فضفاضة ومريحة وتمتص العرق حتى تتمكن من التحرك بحرية دون أن تبتل من العرق أو الرطوبة. يمكن أن تؤثر الملابس الضيقة والثقيلة جدًا سلبًا على تجربة المشي.4. الخطوات الواسعةيجب ألا تحاول إطالة خطواتك، إنما قم بالمشي بشكل طبيعي، لأن أي نوع من التغيير والتبديل قد يؤدي إلى إصابة ركبتيك أو أصابع قدمك، اعتمادًا على الجزء الذي يتعرض للإجهاد من الجسم.5. عدم تحريك الذراعينعند المشي، ينصح الخبراء بتأرجح الذراعين بشكل منتظم ذهابًا وإيابًا. يعد إبقاء ذراعيك على جانبيك أثناء المشي، أو تأرجحهما دون ثنيهما، خطأً في المشي. إذا قمت بثني ذراعيك وتركتهما يتأرجحان بشكل طبيعي للأمام والخلف أثناء المشي، يمكنك زيادة سرعتك وقوتك.