هل تعاني من صداع نصفي؟.. عادات الأكل قد تكون السبب

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في حين أن العديد من العوامل قد تدفعك إلى أن تكون أكثر عرضة للصداع النصفي، إلا أن هناك أيضاً أشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، بما في ذلك عادات الأكل الخاصة بك، وفقاً لدراسة جديدة. ليس هناك شك في أن الصداع يمكن أن يكون مزعجاً، خصوصاً إذا كان شديداً أو لمدة طويلة أو متكرراً. ومع ذلك فإن الصداع النصفي يتجاوز الصداع السيئ ويمكن أن يكون مؤلماً بشكل لا يصدق، ويسبب الغثيان والإنهاك أيضاً.في حين أن العديد من العوامل قد تدفعك إلى أن تكون أكثر عرضة للصداع النصفي، إلا أن هناك أيضاً أشياء يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، بما في ذلك عادات الأكل الخاصة بك، وفقاً لدراسة جديدة.





سوء التغذية

مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المحتملة، قام أولئك الذين يقفون وراء الدراسة بتحليل البيانات المتاحة لإيجاد روابط بين النظام الغذائي وعلى وجه التحديد باستخدام مؤشر التغذية النذير أو PNI، وحالات كل من الصداع الشديد وكذلك الصداع النصفي.



وأظهرت النتائج أن سوء التغذية الخفيف والمتوسط والشديد كان مرتبطاً بالمشاركين الذين يعانون من صداع أكثر حدة في كثير من الأحيان. وفي الدراسة التي نشرتها Nutritional Neuroscience، وجد لأول مرة أن 1،838 من أصل 8،953 مشاركاً شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الفترة من 1999-2004 كانوا أشخاصاً يعانون من الصداع النصفي.سوء التغذيةمع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المحتملة، قام أولئك الذين يقفون وراء الدراسة بتحليل البيانات المتاحة لإيجاد روابط بين النظام الغذائي وعلى وجه التحديد باستخدام مؤشر التغذية النذير أو PNI، وحالات كل من الصداع الشديد وكذلك الصداع النصفي.وأظهرت النتائج أن سوء التغذية الخفيف والمتوسط والشديد كان مرتبطاً بالمشاركين الذين يعانون من صداع أكثر حدة في كثير من الأحيان.