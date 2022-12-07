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صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة كل يوم؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:00
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يكثر عشاق الشوكولاتة من تناولها ربما يوميًا أو أكثر من مرة في اليوم، لكن هناك حيرة وجدلا حول تأثير الشوكولاتة على الصحة، وما إذا كانت مفيدة أم ضارة.

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع EatingWell، إن هناك أشكالاً مختلفة للشوكولاتة، فمنها البيضاء وشوكولاتة الحليب والداكنة، وتختلف مكونات كل منها ومن ثم يكون هناك تباين في السمات الغذائية لكل منها.
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تم إجراء الكثير من الأبحاث على شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على مواد من نبات الكاكاو، الذي ترتبط عناصره بالعديد من الفوائد الصحية. لكن تحتوي الشوكولاتة البيضاء في الواقع على زبدة الكاكاو فقط. تشير نتائج الأبحاث إلى أثار صحية متنوعة لتناول الشوكولاتة بانتظام، كما يلي:

- تحسين صحة القلب
تحتوي الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب على مواد صلبة من نبات الكاكاو، وإن كان بكميات مختلفة. يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الشاي والتوت والخضروات الورقية. تمنح مركبات الفلافونويد فوائد صحية متعددة، بما يشمل تحسين صحة القلب. نظرًا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أعلى من مواد الكاكاو الصلبة من حيث الحجم، فهي أيضًا غنية بالفلافونويد. توصلت دراسة إلى أنه يطرأ تحسن في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم إلى يومين.

كما توصلت تجربة تحكم عشوائية، أجريت عام 2017 ونشرتها دورية جمعية القلب الأميركية، إلى أن تناول اللوز مع الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو يحسن ملامح الدهون في الجسم.

- تعزيز مستويات الحديد
وفقًا لدراسة، أجريت عام 2021 ونشرتها دورية Nutrients، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والضعف وهشاشة الأظافر. تعد الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا للحديد، إذ تحتوي حصة 50 غراما من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد. تحتاج الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و50 عامًا إلى 18 ملليغرام من الحديد يوميًا، ويحتاج الذكور البالغون إلى 8 ملليغرام يوميًا، وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية. لكن يجب ملاحظة أن شوكولاتة الحليب تحتوي على حوالي 1 ملليغرام فقط من الحديد في كل 50 غراما.

- انضباط الوظائف المعرفية
في تجربة تحكم عشوائية أجريت عام 2019 ونُشرت نتائجها في دورية Nutrients، أدى تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يومًا إلى تحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين. يعزو الباحثون النتائج إلى الميثيل زانثين في الشوكولاتة الداكنة.

آثار سلبية
في حين أن هناك بعض الفوائد الصحية المحتملة لتناول الشوكولاتة، إلا أن هناك أيضًا بعض العواقب السلبية المحتملة. تحتوي الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة. وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، يرتبط الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة والسكريات المضافة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوي قطعة واحدة من شوكولاتة الحليب (تزن 50 غرامًا) على حوالي 22 غرامًا من السكريات المضافة و8 غرامات من الدهون المشبعة، بينما تحتوي قطعة تزن 50 غرامًا من الشوكولاتة البيضاء على 25 غرامًا من السكريات المضافة و16.5 غرام من الدهون المشبعة.
المصدر: العربية
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