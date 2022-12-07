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صحة

إحذروا المكملات الغذائية... ليست كلّها مفيدة!

Lebanon 24
07-12-2022 | 23:00
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نصحت دراسة حديثة الأطباء بمراجعة الوصفات الخاصة بالمكملات الغذائية التي يقدمونها للمرضى لمساعدتهم على تحسين صحة القلب.

وفي دراسة نشرت بمجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، أوضح باحثون من الولايات المتحدة والصين، أن بعض المكملات الغذائية ليست مفيدة لصحة القلب كما كان يعتقد سابقا، مثل "بيتا كاروتين".
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ووفق العلماء فإنهم راجعوا دراسات عديدة شملت تحليلا لتجارب على المغذيات الدقيقة المأخوذة كمكملات غذائية.

وبعد فحص 27 نوعا مختلفا من المكملات المضادة للأكسدة من 884 دراسة، شملت 800000 مريض، قال الباحثون إنهم وجدوا أدلة قوية على أن العديد منها يحقق فوائد للقلب والأوعية الدموية.

كذلك أكد العلماء أن مكملات الأحماض الدهنية "أوميغا 3"، قللت من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وبالنسبة لحمض الفوليك، فقد ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولم تظهر الفيتامينات "سي" و"دي" و"إي" و"السيلينيوم" أي تأثير على نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، كما أنها لم تقلل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وفقا لمراجعة العلماء.

وبيّن العلماء أن مكملات "بيتا كاروتين" زادت بشكل معتدل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري من النوع الثاني، وبدرجة أقل، الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كذلك أشار العلماء إلى أن تناول "بيتا كاروتين" كمكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يكونون مستعدين لمثل هذا المرض.

ودعا العلماء إلى إجراء مزيد من البحوث حول الموضوع لتحليل ورصد أي إمكانية لوجود تدخلات غذائية عند الحديث عن هذه المكملات.

ونصح العلماء الأشخاص الباحثين عن أغذية صحية مفيدة للقلب بالتركيز على ما يعرف بحمية البحر المتوسط، والإكثار من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.
المصدر: سكاي نيوز
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