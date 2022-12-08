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صحة
5 أخطاء سيئة للغاية في طبخ السمك.. لا ترتكبوها!
Lebanon 24
08-12-2022
|
14:00
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يعد السمك من بين الأغذية الأكثر شيوعا في العالم، لا سيما وسط المجتمعات القريبة من سواحل البحار والمحيطات، لكن طريقة الطهو قد تقضي على الكثير من المنافع والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشدة.
وبحسب موقع "تيست أوف هوم"، فإن هناك عدة أخطاء شائعة في تحضير السمك ومنها:
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- عدم طهو السمك على حرارة ملائمة، مثل وضعه في مقلاة باردة أو أخرى ملتهبة من الحرارة، في حين أن المطلوب هو وضع المقلاة أو الطنجرة على حرارة معتدلة لنحو 3 أو خمس دقائق قبل الشروع في طبخ السمكة. وفي حال وضع السمك على سطح ساخن جدا، فإن ذلك يؤدي إلى التصاق طبقة منه على المقلاة، عند تقليبه، وعندئذ، سيبدو في حالة "مبعثرة" و"سيئة".
- ترك السمك لمدة طويلة على النار يجعله يفقد ما فيه من نكهات، ولذلك، من الأفضل أن يتم التحضير بمراعاة الوقت.
- يوصي خبراء الطهو، بتحضير السمك، وإزالته من المقلاة، عندما يصبح متماسكا بما يكفي من مختلف النواحي، فيما يبدو أن وسطه ما يزال شفافا بعض الشيء، وهذه الملاحظة تعتمد على اللون بشكل كبير.
- تقليب السمك كثيرا، وفي الوقت غير المناسب، يفسد طهو السمك، ولذلك، يستحب التقليل من التحريك في المقلاة قدر الإمكان.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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