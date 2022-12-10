"حمى الوادي".. عدوى فطرية تسبب السعال والتعب

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حمى الوادي هي عدوى فطرية تسببها الكائنات الكروانية، إذ يمكن أن تسبب علامات وأعراض مثل الحُمّى والسعال والتعب.وهناك نوعان من الفطريات الكروانية يسببان حمى الوادي، وتوجد هذه الفطريات بشكل شائع في التربة في مناطق معينة، حيث يمكن لأبواغ الفطريات (وهي خلايا تكاثرية قادرة على النمو) أن تُثار في الهواء بفعل أي شيء يتسبب في تحريك التربة، مثل الزراعة والبناء والرياح.الفطار الكرواني الحادالشكل الأولي أو الحاد من الفطار الكرواني يكون عادة معتدلاً ومصحوباً بأعراض بسيطة أو بدون أعراض، إذ تحدث المؤشرات والأعراض بعد أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من التعرض للعدوى. وتميل إلى أن تكون مشابهة لأعراض الأنفلونزا، بما في ذلك:الحُمّى.السعال.الشعور بالتعب.ضيق النفس.الصداع.القشعريرة.التعرّق الليلي.آلام المفاصل ووجع العضلات.طفح جلدي في شكل بقع حمراء.الفطار الكرواني المزمنإذا لم تُشفَ العَدوى الأولية من الفطار الكرواني تماماً، فقد تتطور إلى نوع مزمن من التهاب الرئة، إذ أن هذه المضاعفات هي الأكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بضعف الجهاز المناعي، وتتضمن الأعراض ومؤشرات المرض ما يلي:حمى خفيفة.فقدان الوزن.السعال.ألم في الصدر.بلغم مخلوط بالدم.عقيدات في الرئتين.الفطار الكرواني المنتشر.ويعد الفطار الكرواني المنتشر أخطر شكل غير شائع من أشكال المرض، إذ يحدث عندما تنتشر العدوى خارج الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الجلد والعظام والكبد والدماغ والقلب والأغشية التي تحمي الدماغ والحبل النخاعي (السحايا). ومن مؤشرات وأعراض المرض:التهاب السحايا.تورم مؤلم في المفاصل.العقيدات والقرح والآفات الجلدية.آفات مؤلمة في الجمجمة أو العمود الفقري أو عظام أخرى.الأسبابوتنجم حُمّى الوادي عن استنشاق الشخص لأبواغ بعض الفطريات، إذ تعيش الفطريات التي تسبب حُمّى الوادي الكروانية في التربة في أجزاء من أريزونا ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وتكساس وواشنطن في الولايات المتحدة.وسمي المرض على اسم وادي سان جواكين في كاليفورنيا، إذ يمكن العثور على هذه الفطريات في الغالب في شمال المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية.ومثل العديد من الفطريات الأخرى، فإن أنواع الكروانية لها دورة حياة معقدة. فهي تنمو في التربة كعفن ذي خيوط طويلة تنقسم إلى أبواغ محمولة جواً عند تقليب التربة أو تحريكها. ويمكن حينها أن يستنشق الشخص هذه الأبواغ.المضاعفاتالتهاب الرئة الحاد.تمزّق عقيدات الرئة.المرض المنتشر.