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صحة
أخطاء خلال الشتاء.. إحذروا هذه العادات الغذائية
Lebanon 24
10-12-2022
|
11:00
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ما نضعه في أجسامنا من طعام قد يؤثر على بشرتنا أيضاً، خاصة خلال الأشهر الباردة. تصرفات يومية اعتدنا القيام بها قد تتسبب في تفاقم مشاكل البشرة، اليكم أهمها:
- عدم شرب كمية كافية من الماء: هذه قاعدةٌ ثابتة، إذا لم يكن الجسم رطباً بشكل كافٍ، فقد تبدو البشرة جافة نتيجة لذلك، لذا من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم، إذ إن ذلك ليس مهماً فقط لخلايا لتعمل بالمستويات المثلى، بل مهم أيضاً لترطيب البشرة.
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- عدم أكل كمية كافية من الأسماك أسبوعياً: يوصى بتناول ما يقرب من 8 أونصات من السمك كل أسبوع، حيث تحتوي الأسماك، خاصة الزيتية منها، على أحماض أوميغا 3 الدهنية، ومجموعة متنوعة من "الدهون الصحية"، التي قد تدعم عوامل، مثل: صحة القلب، والأوعية الدموية، وكذلك ترطيب البشرة، وتخفيف جفافها.
- تخطي صفار البيض: يعد صفار البيض قوة غذائية، ويحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك فيتامين (د). ومن المعروف أن انخفاض مستويات فيتامين (د) قد يكون مرتبطًا بحالة ترطيب الجلد، ما يبرز كيف يمكن أن يكون تناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتامين (د) مفيدًا للغاية.
- غذاء لا يحتوي على الكولاجين: الكولاجين عنصر مهم في المكملات الغذائية والوجبات الخفيفة، وحتى المشروبات الداعمة لصحة الجلد، إذ إن تناول كولاجين ثلاثي الببتيد يعطي تحسناً ملحوظاً في مرونة الجلد وترطيبه، ما يشير إلى أن هذه الإضافة قد تساعد اللاتي يعانين جفاف الجلد.
تناول نظام غذائي متوازن، يغني عن مكملات الكولاجين، إذ إن لحوم البقر والدجاج مصادر رائعة لهذا المكون المهم، وهي مثالية لفصل الشتاء.
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