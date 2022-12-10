Advertisement

صحة

تحذير من "عقاقير الكوليسترول".. أثر سلبي لا تعرفونه!

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1018826-638062806662929350.jpg
Doc-P-1018826-638062806662929350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذّر خبراء من أن العقاقير المخفضة للكوليسترول وأقراص ضغط الدم قد تزيد من السمنة لأنها تعمل بشكل جيد وقد لا يحاول بعض المرضى إنقاص الوزن.


ويمكن أن توفر أدوية الستاتين وأقراص ضغط الدم حياة أطول لعقود. لكن أولئك الذين يعيشون لفترة أطول أثناء زيادة الوزن بسبب مثل هذه الأدوية معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل قصور القلب وأمراض الكبد الدهنية والتهاب المفاصل.
Advertisement


واعتبر مقال الرأي في The Lancet Diabetes & Endocrinology أن العديد من الأمراض "لا يُخشى منها كما كان من قبل".


وقال المعد الرئيسي نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي في جامعة غلاسكو: "العلاجات الأفضل مثل الستاتين وأقراص ضغط الدم تساعد بشكل غير مباشر في تأجيج أزمة السمنة. إنه نجاح باهر أن يبقى الناس على قيد الحياة لفترة أطول، بحيث يعيش الشخص الذي ربما يكون قد مات في سن الستين من سكتة دماغية أو نوبة قلبية حتى سن 75 عاما. ولكن إذا لم تتم مناقشة الوزن، فقد ينتهي الأمر بهذا الشخص بمشاكل صحية متعددة مرتبطة جزئياً بزيادة الوزن وتعاطي العشرات من الأدوية المختلفة".


وفي الأربعين إلى الخمسين عاما الماضية، أصبح الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل المملكة المتحدة أكثر وزنا بمعدل 10 كغم (أول 8 أرطال)، مع زيادة الوزن أو السمنة لدى حوالي ثلثي البالغين في هذا البلد.


وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، استشارية أمراض القلب والمدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية: "أظهرت عقود من الأبحاث أن أدوية الستاتين وأدوية خفض ضغط الدم تنقذ الأرواح. إذا أوصى طبيبك بهذا، فمن الضروري أن تستمر في تناولها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-10
11:00 | 2022-12-10
08:41 | 2022-12-10
08:00 | 2022-12-10
05:00 | 2022-12-10
02:00 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website