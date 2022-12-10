تحذير من "عقاقير الكوليسترول".. أثر سلبي لا تعرفونه!

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يحذّر خبراء من أن العقاقير المخفضة للكوليسترول وأقراص ضغط الدم قد تزيد من السمنة لأنها تعمل بشكل جيد وقد لا يحاول بعض المرضى إنقاص الوزن.ويمكن أن توفر أدوية الستاتين وأقراص ضغط الدم حياة أطول لعقود. لكن أولئك الذين يعيشون لفترة أطول أثناء زيادة الوزن بسبب مثل هذه الأدوية معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل قصور القلب وأمراض الكبد الدهنية والتهاب المفاصل.واعتبر مقال الرأي في The Lancet Diabetes & Endocrinology أن العديد من الأمراض "لا يُخشى منها كما كان من قبل".وقال المعد الرئيسي نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي في جامعة غلاسكو: "العلاجات الأفضل مثل الستاتين وأقراص ضغط الدم تساعد بشكل غير مباشر في تأجيج أزمة السمنة. إنه نجاح باهر أن يبقى الناس على قيد الحياة لفترة أطول، بحيث يعيش الشخص الذي ربما يكون قد مات في سن الستين من سكتة دماغية أو نوبة قلبية حتى سن 75 عاما. ولكن إذا لم تتم مناقشة الوزن، فقد ينتهي الأمر بهذا الشخص بمشاكل صحية متعددة مرتبطة جزئياً بزيادة الوزن وتعاطي العشرات من الأدوية المختلفة".وفي الأربعين إلى الخمسين عاما الماضية، أصبح الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل المملكة المتحدة أكثر وزنا بمعدل 10 كغم (أول 8 أرطال)، مع زيادة الوزن أو السمنة لدى حوالي ثلثي البالغين في هذا البلد.وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، استشارية أمراض القلب والمدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية: "أظهرت عقود من الأبحاث أن أدوية الستاتين وأدوية خفض ضغط الدم تنقذ الأرواح. إذا أوصى طبيبك بهذا، فمن الضروري أن تستمر في تناولها".