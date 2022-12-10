عادات يومية تبدو صحية ولكنها عكس ذلك.. احذروا منها!

أكد مجموعة من الأطباء في تقرير صحفي على وجود الكثير من العادات التي يتم الترويج لها على أنها صحية ولكنها في الحقيقة عكس ذلك، كتناول المكملات الغذائية، وتنظيف الأسنان، ومشروبات الديتوكس وغيرها من الأمور التي تتكرر بشكل يومي.

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بدوره، اوضح طبيب الأسنان الأميركي بيل دورفمان ان الفضلات العالقة بين الأسنان تؤدي إلى التهابات الفم المزمنة، والتي ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب، مشيراً إلى أن التنظيف بالفرشاة ليس كافيا للتخلص من جميع الفضلات العالقة بين جميع الأسنان، لذا لا بد من استخدام الخيط مرة يوميا على الأقل، قبل استعمال الفرشاة لضمان تنظيف شامل.



إلى ذلك، أكد خبراء في التغذية أن جسم الإنسان يتخلص من السموم وحده وبشكل يومي، بنظام داخلي معقد، يعمل بشكل أفضل عندما تكون حياتك صحية، وبالتالي لا يحتاج إلى أي من مشروبات الديتوكس المنتشرة بل نصحوا بتجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة، والإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات نباتية قدر المستطاع، والحصول على نوم كاف ومريح، والحفاظ على دهون الجسم تحت السيطرة.



وكذلك أكد روبن فورتان، اختصاصي التغذية بالطب التكاملي في نيويورك، أن "حساب السعرات الحرارية إجراء غير دقيق وأمر محبط"، لافتاً إلى أن استجابة كل جسم تختلف عن الآخر فلا يمتص أي جسم السعرات الحرارية بنفس الطريقة أو يحرقها بالمعدل نفسه، كما إن أنواعا مختلفة من السعرات الحرارية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي بطرق مختلفة.



وتابع أنه في حين من الجيد أن يكون لديك فكرة عن مقدار ما تأكله في اليوم، فإن حساب السعرات الحرارية بطريقة صارمة يؤدي إلى إصابتك باضطرابات الأكل، كما يعمل على تطوير علاقة غير صحية مع الطعام على المدى البعيد.



ويوضح الأطباء أن فئات محددة تحتاج لمكملات الكالسيوم كالرجال والنساء فوق سن الخمسين، والأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيّا نباتيّا، وبالتالي فإن تناول جرعات زائدة من الكالسيوم يؤثر بشكل مباشر على عمل الكليتين، ويرفع نسبة الـ PH في الدم. ونصحوا بتناول مكمل فيتامين D3 وفيتامين K2-7 مع الكالسيوم لمساعدة الجسم على ترسيب الكالسيوم في العظام وليس الشرايين.