Advertisement

صحة

عادات يومية تبدو صحية ولكنها عكس ذلك.. احذروا منها!

Lebanon 24
10-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1018905-638063048718624271.jpg
Doc-P-1018905-638063048718624271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مجموعة من الأطباء في تقرير صحفي على وجود الكثير من العادات التي يتم الترويج لها على أنها صحية ولكنها في الحقيقة عكس ذلك، كتناول المكملات الغذائية، وتنظيف الأسنان، ومشروبات الديتوكس وغيرها من الأمور التي تتكرر بشكل يومي.
Advertisement

بدوره، اوضح طبيب الأسنان الأميركي بيل دورفمان ان الفضلات العالقة بين الأسنان تؤدي إلى التهابات الفم المزمنة، والتي ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب، مشيراً إلى أن التنظيف بالفرشاة ليس كافيا للتخلص من جميع الفضلات العالقة بين جميع الأسنان، لذا لا بد من استخدام الخيط مرة يوميا على الأقل، قبل استعمال الفرشاة لضمان تنظيف شامل.

إلى ذلك، أكد خبراء في التغذية أن جسم الإنسان يتخلص من السموم وحده وبشكل يومي، بنظام داخلي معقد، يعمل بشكل أفضل عندما تكون حياتك صحية، وبالتالي لا يحتاج إلى أي من مشروبات الديتوكس المنتشرة بل نصحوا بتجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة، والإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات نباتية قدر المستطاع، والحصول على نوم كاف ومريح، والحفاظ على دهون الجسم تحت السيطرة.

وكذلك أكد روبن فورتان، اختصاصي التغذية بالطب التكاملي في نيويورك، أن "حساب السعرات الحرارية إجراء غير دقيق وأمر محبط"، لافتاً إلى أن استجابة كل جسم تختلف عن الآخر فلا يمتص أي جسم السعرات الحرارية بنفس الطريقة أو يحرقها بالمعدل نفسه، كما إن أنواعا مختلفة من السعرات الحرارية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي بطرق مختلفة.

وتابع أنه في حين من الجيد أن يكون لديك فكرة عن مقدار ما تأكله في اليوم، فإن حساب السعرات الحرارية بطريقة صارمة يؤدي إلى إصابتك باضطرابات الأكل، كما يعمل على تطوير علاقة غير صحية مع الطعام على المدى البعيد.

ويوضح الأطباء أن فئات محددة تحتاج لمكملات الكالسيوم كالرجال والنساء فوق سن الخمسين، والأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيّا نباتيّا، وبالتالي فإن تناول جرعات زائدة من الكالسيوم يؤثر بشكل مباشر على عمل الكليتين، ويرفع نسبة الـ PH في الدم. ونصحوا بتناول مكمل فيتامين D3 وفيتامين K2-7 مع الكالسيوم لمساعدة الجسم على ترسيب الكالسيوم في العظام وليس الشرايين.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-12-11
02:00 | 2022-12-11
16:00 | 2022-12-10
14:00 | 2022-12-10
11:00 | 2022-12-10
08:41 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website