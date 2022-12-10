هذه العلامة تدل على شيخوخة خلايا الجسم المبكرة

كشفت وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا أخيراً، أن العلماء الروس وجدوا بالإجهاد التأكسدي الذي يسبب الشيخوخة في الخلايا البشرية مع انخفاض نسبة الأيونات البوتاسيوم إشارة واضحة لبداية الشيخوخة المبكرة.

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وأجرى الدراسة موظفو معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية في سانت بطرسبرغ، وخضعت معظم أنسجة جسم الإنسان للشيخوخة الخلوية ويحدث هذا عندما تستنفد الخلية لسبب ما قدرتها على التكاثر.



ويمكن أن تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة الإجهاد ويقوم جهاز المناعة في الجسم بتدمير تلك الخلايا، مع تقدم العمر أو في حالة بعض الاضطرابات، لا تتم إزالة كل هذه الخلايا من الأنسجة، ويساهم تراكمها في شيخوخة الجسم بشكل عام وتطوير الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان.



واستخدم العلماء ما يسمى بالخلايا الجذعية اللحمية المتوسطة لبطانة الرحم البشرية في الدراسة كونها قادرة على التطور إلى خلايا من أنواع مختلفة.



وأظهرت النتائج أن شيخوخة الخلايا المبكرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي تتميز بانخفاض معنوي في المحتوى النوعي لأيونات البوتاسيوم فيها، مما يشير إلى الجفاف.