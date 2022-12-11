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صحة
للاقلاع عن التدخين... اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
11-12-2022
|
02:00
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كشفت الطبيبة أولغا قاديروفا، العديد من الطرق للإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى ثلاث طرق فقط يمكن تصنيفها على أنها الأكثر فاعلية، لوقف التدخين.
وأكدت الطبيبة في عيادة MEDSI الروسية، أن التدخين طويل الأمد يؤدي إلى العديد من الأمراض في الجسم التي يمكن أن تظهر حتى لو تعامل الشخص مع الإدمان على التدخين، مثل تصلب الشرايين والأورام وأمراض الرئة.
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ووفقا للطبيبة، يمكن تقسيم جميع طرق مكافحة إدمان النيكوتين إلى ثلاث مجموعات: "الإقلاع البسيط عن التدخين، واستبدال النيكوتين، والعلاج النفسي".
وأشارت الطبيبة، إلى أن الإقلاع الفوري عن التدخين، أكثر ملاءمة لأولئك الأشخاص الذين ليس لديهم اعتماد جسدي على النيكوتين ولديهم قوة إرادة كافية.
ووفقا لقديروفا، يتأثر الاعتماد النفسي بشكل فعال باستخدام عوامل منع النيكوتين، مثل لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين والمبخرات. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم مساعدة السلوك الإدماني من خلال طرق العلاج النفسي المختلفة، بما في ذلك الأدوية.
ودحضت قاديروفا الخرافات التي تقول، إن الإقلاع المفاجئ عن التدخين ضار بالصحة، ونصحت بالاتصال بأخصائي في حالة عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين."نوفوستي"
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