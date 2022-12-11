Advertisement

صحة

للاقلاع عن التدخين... اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1018940-638063332183122431.jpg
Doc-P-1018940-638063332183122431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الطبيبة أولغا قاديروفا، العديد من الطرق للإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى ثلاث طرق فقط يمكن تصنيفها على أنها الأكثر فاعلية، لوقف التدخين.

وأكدت الطبيبة في عيادة MEDSI الروسية، أن التدخين طويل الأمد يؤدي إلى العديد من الأمراض في الجسم التي يمكن أن تظهر حتى لو تعامل الشخص مع الإدمان على التدخين، مثل تصلب الشرايين والأورام وأمراض الرئة.
Advertisement

ووفقا للطبيبة، يمكن تقسيم جميع طرق مكافحة إدمان النيكوتين إلى ثلاث مجموعات: "الإقلاع البسيط عن التدخين، واستبدال النيكوتين، والعلاج النفسي".

وأشارت الطبيبة، إلى أن الإقلاع الفوري عن التدخين، أكثر ملاءمة لأولئك الأشخاص الذين ليس لديهم اعتماد جسدي على النيكوتين ولديهم قوة إرادة كافية.

ووفقا لقديروفا، يتأثر الاعتماد النفسي بشكل فعال باستخدام عوامل منع النيكوتين، مثل لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين والمبخرات. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم مساعدة السلوك الإدماني من خلال طرق العلاج النفسي المختلفة، بما في ذلك الأدوية.

ودحضت قاديروفا الخرافات التي تقول، إن الإقلاع المفاجئ عن التدخين ضار بالصحة، ونصحت بالاتصال بأخصائي في حالة عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-12-11
23:00 | 2022-12-10
16:00 | 2022-12-10
14:00 | 2022-12-10
11:00 | 2022-12-10
08:41 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website