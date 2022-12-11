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صحة
القهوة... ما مدى خطورتها على صحة البعض؟
Lebanon 24
11-12-2022
|
23:06
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أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.
ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد انها أحيانا قد تكون مميتة.
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ويضيف، لقد تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لأحدث البيانات القهوة والشاي ليس لهما تأثير سلبي في القلب- ولا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية من هذا ولا تتفاقم.
ويقول: "هناك أشخاص يستقلب جسمهم الكافيين بسهولة- فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم "يعالج" الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي، حتى أن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين، لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب. لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن ان يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة"."إزفيستيا"
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