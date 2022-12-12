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صحة

حمية غذائية تستحق التجربة... هذا ما عليكم تناوله

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:00
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حمية أوكيناوا هي نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والخضروات، ويشير نظام أوكيناوا الغذائي إلى العادات الغذائية التقليدية ونمط الحياة الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة أوكيناوا اليابانية.



ويتميز نظام أوكيناوا الغذائي التقليدي بأنه منخفض السعرات الحرارية والدهون بينما يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، إذ يركّز على الخضروات ومنتجات الصويا مع كميات صغيرة من المعكرونة والأرز والأسماك.
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وأدت الفوائد الصحية المرتبطة بنظام أوكيناوا الغذائي التقليدي إلى ظهور نسخة سائدة تهدف إلى تعزيز فقدان الوزن.


يُعزى العديد من فوائد نظام أوكيناوا الغذائي إلى إمداد الجسم بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وتعتبر العناصر الغذائية الأساسية مهمة لوظيفة الجسم بشكل صحيح، بينما تحمي مضادات الأكسدة جسمكِ من التلف الخلوي. 


الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي التقليدي لأوكيناوا هي:
- الخضروات (58-60%): البطاطا الحلوة (البرتقالية والأرجوانية)، الأعشاب البحرية، براعم الخيزران، فجل الديكون، البطيخ المر، الملفوف، الجزر، البامية الصينية، اليقطين، والبابايا الخضراء.
- الحبوب (33%): القمح والأرز والمعكرونة.
- أطعمة الصويا (5%): التوفو، ميسو، ناتو، إدامامي.
- اللحوم والمأكولات البحرية (1-2%): معظمها من الأسماك البيضاء والمأكولات البحرية.
- أخرى (1%): الأعشاب والتوابل المعروفة بفوائدها الصحية، مثل الكركم وشاي الياسمين وغيرها.

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