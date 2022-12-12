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صحة

ما علاقة منتجات "اللايت" بحساسية الفركتوز؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 23:00
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أوصت الجمعية الألمانية للحساسية والأمراض الجلدية مرضى عدم تحمل الفركتوز "سكر الفاكهة" بالابتعاد عن منتجات "اللايت" مثل زبادي الفاكهة والموسلي.
 
وأوضحت الجمعية أن الفركتوز يمتاز بقوة تحلية أكبر من سكر المائدة العادي؛ لذلك تعتمد عليه هذه المنتجات الخفيفة لتحقيق المزيد من الحلاوة مع القليل من السكر.
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ويؤدي بالتالي تناول هذه المنتجات إلى ظهور أعراض عدم تحمل الفركتوز، والتي تتمثل في تقلصات البطن والإسهال والغثيان والشعور بالانتفاخ والتجشؤ.
 
وأضافت الجمعية أن منتجات اللايت تحتوي أيضاً على مادة "السوربيتول" البديلة للسكر، والتي تفاقم متاعب عدم تحمل الفركتوز.
المصدر: 24.ae
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