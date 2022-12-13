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صحة
في موسم البرد... لماذا علينا تناول المضادات الحيوية الطبيعية؟
Lebanon 24
13-12-2022
|
08:00
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أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه في الخريف يجب الاستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية بمساعدة بعض المنتجات الطبيعية لتنشيط منظومة المناعة.
وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أنه للوقاية من أمراض البرد، يمكن استخدام مضادات حيوية طبيعية، تعزز منظومة المناعة.
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وتقول: "يمكن استخدام المضادات الحيوية الطبيعية كوسيلة للوقاية . ويعتبر الثوم أهم المضادات الحيوية الطبيعية، حيث أظهرت دراسات علمية، أن الثوم يمكنه فعلا تنشيط منظومة المناعة وتعزيز قدرتها على مكافحة العدوى الفيروسية. لذلك يفضل تناول الثوم قبل بداية فصل الخريف وخلاله".
وتضيف، كما يساعد الريحان Basilic في حماية الجسم خلال موسم البرد.
وتقول: "يعتبر الريحان أحد المضادات الطبيعية الشائعة أيضا لأن له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، وعند تناوله يعزز الحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد، كما يساعد الجسم على التعامل مع العدوى المتنقلة عبر الأغذية".
وتشير الخبيرة، ومع ذلك عند الإصابة بأمراض البرد لا يمكن للثوم والريحان أن يكونا بديلا للأدوية التي يصفها الطبيب.
وتقول: "توفر المضادات الحيوية الطبيعية مستوى منخفضا نسبيا من الحماية ضد العدوى. أي لا يمكن أن تكون بديلة للأدوية. لذلك إذا وصف الطبيب للمريض دواء معينا، فإن استبداله بمواد طبيعية يعتبر ممارسة غير آمنة. لأن المضادات الحيوية الطبيعية، هي وسيلة مساعدة وليست رئيسية"."نوفوستي"
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