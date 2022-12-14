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صحة

إذا انتموا لهذه الفئة... التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لأطفالكم!

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:00
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أشارت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأطفال والمراهقين إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعدّ من الإجراءات المهمة ‫للأطفال المعرّضين للإصابة بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، خاصة الأطفال ‫الذين يعانون من أمراض مزمنة، على غرار ما يحدث مع كبار السن.
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‫وأكّدت الرابطة الألمانية أنه يجب على الأطفال الذين يعانون من أمراض ‫مزمنة الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن، ويسري ذلك ‫بصفة خاصة على الأطفال المصابين بالربو والسكري، والأمراض المزمنة في ‫الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية.

‫‫وتظهر أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا أيضاً مع الأطفال الذين يعانون من ضعف ‫الجهاز المناعي، بسبب الإصابة ببعض الأمراض، أو بسبب تناول بعض الأدوية؛ ‫مثل: الجرعات العالية من دواء الكورتيزون، بالإضافة إلى أن عدوى الإنفلونزا يمكن ‫أن تتسبّب في ظهور نوبات إصابة بأمراض معينة؛ مثل: التصلّب المتعدّد.

‫وأضاف الطبيب الألماني أولريش فيجيلر، قائلًا: "يتعيّن على الأطفال المعرّضين للخطر الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن"، وفي ‫حالة الشكّ يمكن للآباء استشارة طبيب الأطفال المختص، ويمكن الحصول على ‫التطعيم ضد الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 شهور.
المصدر: الجزيرة
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