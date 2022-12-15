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صحة

بعض أدوية السكري تحمي من الخرف.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:00
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أظهرت أبحاث جديدة أن فئة من أدوية السكري تساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف الذي يحدث مع التقدم في العمر، وتُعرف هذه النوعية من العلاجات بأنها من مثبطات DPP4 وتوصف كعلاج مساعد للميتفورمين عندما لا يحقق وحده التأثير المطلوب.
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ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "ديابيتيس كير"، واعتمدت على بيانات أكثر من 106 آلاف شخص أعمارهم تزيد عن 65 عاماً، من السجلات الطبية لمقاطعة أونتاريو الكندية.
وأجرى الدراسة باحثون في معهد صني بروك للأبحاث، ووجدوا أن تناول هذه النوعية من الأدوية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%.
وتشمل هذه الفئة من أدوية السكري ليناجليبتين وساكساجليبتين وسيتاغليبتين، والتي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم بأن تجعل الكلى تزيل السكر من الجسم عن طريق البول.
وتؤكد نتائج هذه الدراسة فرضية تقول إن بعض أدوية السكري تتلاعب بالفيزيولوجيا المرضية للخرف في مرحلة مبكرة قبل تطوره.
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