تناول كميات أقل من الطعام ونشاط بدني أكثر.. لن ينقص وزنك!

تمثل السمنة أو زيادة الوزن مشكلة للملايين حول العالم. لكن ما توصلت إليه دراسة جديدة تم نشر نتائجها منذ بضعة أيام في دورية "Family Practice"، يشير إلى أنه في معظم الحالات، يقدم الأطباء للمرضى نصائح تتعلق بإنقاص الوزن تكون مجردة أكثر من كونها قابلة للتنفيذ، وغامضة للغاية بحيث لا تكون مفيدة، ولا يدعمها العلم دائمًا، بحسب ما نشره موقع "EatingWell".شيوع النصائح السطحيةقام فريق من الخبراء في جامعة أكسفورد في إنجلترا بفحص وتحليل 159 تسجيلًا صوتيًا للاستشارات بين الممارسين العامين ومرضاهم الذين يعانون من مؤشر كتلة جسم ضمن نطاقات الإصابة بالسمنة. وتبين أن النصائح السطحية شائعة، بما بشمل التوجيه بأن الشخص يجب أن "يغير أسلوب حياته قليلاً". وتضمنت النصائح أو الإرشادات الشائعة توجيهات مجردة، لا تستند إلى أدلة علمية محققة، بل وكان بعضها نصائح خاطئة، كما يلي:

• تناول كميات أقل من الطعام وقم بممارسة نشاط بدني أكثر• اصعد على الدرج بدلًا من استخدام المصعد• انتبه لما تأكله• قلل من الكربوهيدرات• استخدم أحد التطبيقات لتتبع السعرات الحرارية حتى تتمكن من مراقبة السعرات الحرارية الواردة والسعرات الحرارية الخارجة• مارس التمارين الرياضية بقدر ما تسمح به مفاصلك• اصنع دقيقًا خاليًا من الغلوتين لأنه لا يحتوي على سكر، في حين أنها نصيحة خاطئة تمامًا لأن الغلوتين هو في نهاية المطاف بروتين.الوقاية قبل العلاجوكتب باحثو أكسفورد أن نتائج الدراسة التحليلية تفيد بأن "الأطباء في الغالب لا يقدمون نصائح فعالة، وبالتالي حتى إذا اتبع المرضى النصيحة، فمن غير المرجح أن يفقدوا وزنهم"، مشيرين إلى أن "تناول طعام أقل، افعل أكثر" ليست إلا مجرد توصية احتياطية يلجأ إليها الأطباء لعدم توفر موارد أخرى. من المفهوم بالتأكيد سبب صعوبة تقديم نصائح أكثر تفصيلاً ودقة. نظرًا لأن النظم الطبية الحالية تتمحور حول العلاج والأمراض بدلاً من التركيز على الوقاية، حيث يتم تخصيص القليل من الوقت في إطار مناهج كليات الطب على التغذية والنشاط البدني.