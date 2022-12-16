ما هي أهم علامات الدخول في مرحلة المخاض؟

Advertisement

تحدث بعض التغيرات في المرحلة المبكرة من المخاض، وعلى الرغم من أن تجربة الولادة تختلف من امرأة لأخرى، إلا أن بإمكان بعض العلامات أن تخبرك بالدخول في هذه المرحلة.في المرحلة المبكرة والتي تُسمّى مرحلة الكمون، قد تشعرين بألم مستمر في البطن أو أسفل الظهر، ترافقه تقلصات تشبه ما يحدث وقت الدورة الشهرية.وعادة ما تكون هذه التقلصات غير منتظمة في القوة والتكرار، وربما تتوقف وتبدأ مرة أخرى وتكون مؤلمة بشدة.وفي وقت قريب من المخاض أو خلال أيام قليلة قبله، تنزل إفرازات مخاطية لزجة، ويقد يظهر فيها بعض الدم، ويقال عن ذلك إنه السدادة المخاطية التي تغلق عنق الرحم أثناء الحمل، فإذا خرجت هذه السدادة قد يبدأ المخاض في وقت قريب أو خلال أيام، ويعتبر ذلك علامة على أن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح.ومع انسياب السائل الأمينوسي تتمزق بعض الأنسجة أو ما يُعرف بانفجار كيس الماء، ويحدث ذلك في بداية المخاض.وعندما يتجه رأس الطفل إلى السفل، تحدث إفرازات مخاطية ثقيلة شفافة أو مائلة للاصفرار، ويتبع ذلك تكرار للانقباضات القوية.