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صحة

مخاوف إزاء مخزون لقاحات الكوليرا.. ماذا قالت "الصحة العالمية"؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 11:00
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لفت مسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته "فارغ أو منخفض للغاية حالياً"، وذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم.

وقال الدكتور فيليب باربوزا، رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية: "تم تخصيص جميع اللقاحات التي أُنتجت بالفعل. لذا علينا الآن انتظار الدفعة التالية التي هي قيد الإنتاج حتى نتمكن من تخصيصها".
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المصدر: الشرق
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