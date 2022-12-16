يصعب اكتشافها... ما هي العلامة الأولى لسرطان المريء؟

Advertisement

سرطان المريء غالباً ما يسبب أعراضاً وعلامات "يصعب اكتشافها"، وهذا ما يثير القلق.ووفقا للدكتور ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، فإن "أول" أعراض سرطان المريء عادة ما تكون عسر البلع، أي صعوبة البلع، أخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.وقال لي: "سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء. يتطور السرطان هناك على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة الشديدة الحموضة. ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع. ويبدو أن الطعام يلتصق في الحلق، ويسبب أحيانا عدم الراحة، والشعور بالغثيان والقيء وتقطير اللعاب".ويمكن أن تبدأ الأعراض الأخرى المتعلقة بالطعام مثل الغثيان وعسر الهضم في الظهور أيضا. ويمكن أن تتأثر شهيتك أيضا وقد تبدأ في فقدان الوزن نتيجة لذلك.وبصرف النظر عن هذه الأعراض، تشمل العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء ما يلي:- حرقة في المعدة.- أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ).- السعال الذي لا يتحسن.- صوت أجش.- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.- ألم في حلقك أو منتصف صدرك (خاصة عند البلع).