17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-5
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
يصعب اكتشافها... ما هي العلامة الأولى لسرطان المريء؟
Lebanon 24
16-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرطان المريء غالباً ما يسبب أعراضاً وعلامات "يصعب اكتشافها"، وهذا ما يثير القلق.
ووفقا للدكتور ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، فإن "أول" أعراض سرطان المريء عادة ما تكون عسر البلع، أي صعوبة البلع، أخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.
Advertisement
وقال لي: "سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء. يتطور السرطان هناك على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة الشديدة الحموضة. ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع. ويبدو أن الطعام يلتصق في الحلق، ويسبب أحيانا عدم الراحة، والشعور بالغثيان والقيء وتقطير اللعاب".
ويمكن أن تبدأ الأعراض الأخرى المتعلقة بالطعام مثل الغثيان وعسر الهضم في الظهور أيضا. ويمكن أن تتأثر شهيتك أيضا وقد تبدأ في فقدان الوزن نتيجة لذلك.
وبصرف النظر عن هذه الأعراض، تشمل العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء ما يلي:
- حرقة في المعدة.
- أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ).
- السعال الذي لا يتحسن.
- صوت أجش.
- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.
- ألم في حلقك أو منتصف صدرك (خاصة عند البلع).
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
Lebanon 24
داخل المصرف.. هذا ما حصل مع ممثل لبناني شهير (صور)
04:38 | 2022-12-16
16/12/2022 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
Lebanon 24
حزب الله يوقف عناصر
02:26 | 2022-12-16
16/12/2022 02:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
Lebanon 24
الملحّن اللبناني سمير صفير يتعرّض لحادث خطير.. ما كُشف عن حالته مُروّع!
13:37 | 2022-12-16
16/12/2022 01:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
هل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-16
16/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
Lebanon 24
أخفى هويته بلحية "بابا نويل".. شاهدوا ماذا حصل في ساحة جونية (صورة)
09:23 | 2022-12-16
16/12/2022 09:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-12-16
رذاذ العاثيات.. سلاح جديد مضاد للبكتيريا وآمن على الأطعمة
11:00 | 2022-12-16
مخاوف إزاء مخزون لقاحات الكوليرا.. ماذا قالت "الصحة العالمية"؟
08:00 | 2022-12-16
ما هي أهم علامات الدخول في مرحلة المخاض؟
05:00 | 2022-12-16
تناول كميات أقل من الطعام ونشاط بدني أكثر.. لن ينقص وزنك!
02:00 | 2022-12-16
بـ"خطوة بسيطة".. يمكن حل مشكلة النوم
23:16 | 2022-12-15
بين كورونا والإنفلونزا مساحة وقاية
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
17/12/2022 00:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
17/12/2022 00:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
17/12/2022 00:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact