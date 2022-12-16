إحذروا.. الشوكولاتة الداكنة تحتوي على معادن سامة!



Advertisement



وتم ربط المعادن الثقيلة بمشاكل الرئة ومشاكل الذاكرة والسرطان وحتى الموت المبكر، لكن الخبراء يقولون إنه سيتعين عليك تناول أكثر من لوح شوكولاتة بالكامل يومياً لملاحظة أي تأثير.





والكادميوم عنصر طبيعي موجود في التربة تمتصه جذور النبات أحيانا وينتهي به الأمر في حبوب الكاكاو. زعم تقرير أن ألواح الشوكولاتة الداكنة تحتوي على معادن سامة مرتبطة بها مجموعة من المشكلات الصحية. فقد كشفت الاختبارات التي أجريت على 28 لوحا من العلامات التجارية الشهيرة، أنها كانت إيجابية بالنسبة للرصاص والكادميوم.وتم ربط المعادن الثقيلة بمشاكل الرئة ومشاكل الذاكرة والسرطان وحتى الموت المبكر، لكن الخبراء يقولون إنه سيتعين عليك تناول أكثر من لوح شوكولاتة بالكامل يومياً لملاحظة أي تأثير.والكادميوم عنصر طبيعي موجود في التربة تمتصه جذور النبات أحيانا وينتهي به الأمر في حبوب الكاكاو.



اما الرصاص فمن المعروف أن يشكل خطراً على البشر، حيث يتسبب في فقدان الذاكرة وألم في البطن وتدهور الحالة المزاجية لدى البالغين بعد التعرض لمفعوله فترة طويلة.



اما الرصاص فمن المعروف أن يشكل خطراً على البشر، حيث يتسبب في فقدان الذاكرة وألم في البطن وتدهور الحالة المزاجية لدى البالغين بعد التعرض لمفعوله فترة طويلة.

وبالنسبة للأطفال، يمكن أن يتسبب هذا المعدن الثقيل بتركيزات عالية في إتلاف أدمغتهم وجهازهم العصبي المركزي، ما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والسلوك.





ومن ناحية أخرى، تم ربط حتى مستويات منخفضة من التعرض للكادميوم بسرطان الكلى وهشاشة العظام.





يذكر ان لا يوجد حد وطني للرصاص والكادميوم في ألواح الشوكولاتة تحدده إدارة الغذاء والدواء (FDA).