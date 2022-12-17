كورونا يعود بقوة.. الإصابات تضرب الشباب

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ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19" في معظم أرجاء بريطانيا، قبل أيام من حلول أعياد الميلاد.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن نسبة المصابين بفيروس الإنفلونزا في إنجلترا التي تتطلب حالتها النقل إلى المستشفى ارتفعت بأكثر من الضعفين في أسبوع واحد فقط.وتواجه الخدمة الوطنية الصحية في بريطانيا "أن إتش أس" واحدا من أسوأ تفشيات الإنفلونزا في السنوات الأخيرة، وفقا للصحيفة، وهو ما يضغط على قدرة المستشفيات لمواجهة عودة كورونا.وفي إنجلترا، ارتفعت أعداد المصابين لتتجاوز المليون إصابة خلال أسبوع واحد فقط للمرة الأولى منذ تشرين الأول، كما شهدت ويلز واسكتلندا ارتفاعا في أعداد المصابين.ويبدو الاتجاه غير واضح في إيرلندا الشمالية، إذ تبدو الصورة مختلطة بين المناطق والمجموعة المختلفة.