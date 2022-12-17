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صحة

إليكم 5 قواعد غذائية للتخلص من حرقة المعدة

Lebanon 24
17-12-2022 | 23:00
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قدمت خبيرة التغذية ألبينا كوميساروفا نصائح للتغلب على حرقة المعدة، وأشارت إلى خمس قواعد تتعلق بالتغذية تفيد في ذلك.

وكتبت على تيليغرام: "أوصي بتناول وجبات خفيفة خلال فترات متقاربة، وعدم شرب السوائل خلال تناول الطعام، والابتعاد عن المشروبات الكحولية، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ3-4 ساعات، كما يتوجب الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل القهوة والشوكولاتة والنعنع والطماطم والمأكولات الحارة واللحوم والمقبلات الدسمة".
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وأضافت: "لا داعي لاتباع نظام غذائي يقوم على تناول الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لأن هذا من مخلفات الماضي ولا يخفف الحرقة".
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