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صحة

تحذير من فطريات خطيرة في أغذية نتناولها يوميا.. قد تكون قاتلة!

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:00
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نبّه خبراء في مجال الصحة إلى أن المواد الغذائية المحببة لكثيرين مثل الخبز والمعكرونة، قد تحتوي على سموم فطرية ضارة، تشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان.

 

وأظهرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيشتر فوود"، أن تحليلا للقمح، المكون الرئيسي الموجود في العديد من الكربوهيدرات النشوية، قد أثبت تعرضه لمرض فطري يعرف باسم لفحة السنابل الفيورازمية "الجرب".

 

ولا يعد مرض لفحة السنابل الفيورازمية ضارا بالنسبة للإنسان، لكن المادة التي ينتجها، والمعروفة باسم السموم الفطرية أو "القيء الفطري"، يمكن أن تكون قاتلة.

 

ووجد خبراء من المملكة المتحدة أن 70 بالمئة من القمح المنتج في بريطانيا بين عامي 2010 و2019، احتوى على "القيء الفطري"، ولكن بدرجات مقبولة من الناحية الطبية.

 

وأشار باحثون من جامعتي باث وإكستر البريطانيتين، إلى أن حقيقة وجود سموم الفطريات في العديد من أطعمتنا ولو بنسب مقبولة، يعد أمرا "مثيرا للقلق".

 

ماذا يقول الخبراء؟

 عالم الأغذية من جامعة باث، نيل براون، قال: "لم يُعرف بعد كيف يمكن أن يؤثر التعرض الغذائي المستمر والمنخفض المستوى للسموم الفطرية على صحة الإنسان على المدى الطويل"، حسبما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية.

 

وربطت أبحاث ودراسات سابقة السموم الفطرية بسرطان الكبد وأمراض الكلى.

 

براون أوضح أن تفاعل السموم مع بعضها قد يسبب أضرارا قد تكون أخطر من تلك التي تحدثها السموم الفردية.

 

 منظمة الصحة العالمية حذرت من جهتها من الارتفاع الكبير في الإصابات الفطرية المميتة على مستوى العالم.

 

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 1.7 مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لإصابتهم بمرض فطري.

(سكاي نيوز)

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