دراسة تكشف.. ضرر غير متوقع على الجسم عند استخدام المنبّه

تمكن باحثون في جامعة "نوتردام" الأميركية من التوصل إلى نتيجة مثيرة للجدل عن ضرر المنبّه على الجسم، لافتين إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون المنبّه يستيقظون أكثر إرهاقاً مقارنةً بمن لا يحتاجون إليه.

وأشار العلماء في دراسة نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية أخيراً إلى "أن أولئك الذين يحتاجون إلى منبّه أو أي محفّز اصطناعي آخر للاستيقاظ، يشعرون بمزيد من الخمول، لأن المنبّه يعطل نمط النوم الطبيعي، وقد يؤدي هذا النوم المتقطع بعد ذلك إلى استهلاك المزيد من الكافيين، ما قد يؤدي إلى تأخر النوم وبالتالي الشعور بمزيد من الخمول والتعب".

وأضافت الدراسة: "بالمقارنة، فإن أولئك الذين يستيقظون بشكل طبيعي ينامون لفترة أطول، وربما كانوا أقل اعتماداً على الكافيين، وبالتالي عندما نستيقظ بشكل طبيعي فإن الجسم يخضع لعملية تسمّى الاستجابة للتوتر، ما يجعلنا نشعر بمزيد من اليقظة في الصباح، لكن استخدام المنبّه يعني أننا نتخطى هذه الاستجابة الطبيعية للضغط، ما يؤدي إلى دورة نوم متقطعة، وبالتالي التعرض للخمول والتعب".

وشملت الدراسة 450 أميركياً يعملون بدوام كامل، واستخدمت البيانات التي تم جمعها من المشاركين وهم يرتدون أجهزة تقيس مدة النوم ومعدل ضربات القلب، ووجدوا أن النساء يستخدمن المنبّه بنسبة 50% أكثر من الرجال، وأن الذين يعتمدون على المنبّه يعانون من اضطرابات أكثر في أثناء وقت النوم.

بدوره، أكد الدكتور ستيفن ماتينجلي، المُعد الرئيس للدراسة أن "معظم ما نعرفه عن الغفوة والمنبّه مأخوذ من بيانات عن النوم أو الإجهاد أو السلوكيات ذات الصلة. ولدينا الآن البيانات لإثبات مدى شيوعها، ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، غالبية الناس يستخدمون المنبّه، وبالتالي هم متعبون بشكل مزمن".

وأضاف في تحليله: "لقد أصبح الأمر كله عبارة عن دورة، فأنت تغفو لأنك متعب، ثم تشعر بالتعب بسبب اضطراب النوم، ثم تشرب الكافيين، وقد يؤدي ذلك إلى إبقائك مستيقظاً مرة أخرى، ولكن هناك طرق عدة لضمان النوم الجيد ليلاً، وقد تساعدك فقط على التوقف عن الضغط على زر المنبّه في الصباح".

(لها)