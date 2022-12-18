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صحة
للعام الجديد.. أفكار لوجبات تمنح الجسم البروتين والألياف
Lebanon 24
18-12-2022
|
14:00
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مع اقتراب العام الجديد يحين وقت التفكير في تحسين الحياة، ومن بين الأفكار المطروحة، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة Miami Herald، اقتراح بتجربة بعض الأطعمة الجديدة.
وقالت اختصاصية التغذية، شيه رارباك، إنها طالعت الاتجاهات الجديدة، وترجح أهم نوعين من الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي في العام المقبل.
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وأضافت أن أي شخص سبق وأن تناول السوشي لابد وأنه قد تذوق النوري، وهي اللفائف الخضراء على السوشي وهي عبارة عن منتجات غذائية يتم تصنيعها من الطحالب والأعشاب البحرية بعد تقطيعها وتجفيفها بطريقة مشابهة لصناعة الورق.
واوضحت أن النوري هو أعشاب بحرية غنية بالبروتين (تصل إلى 50% من الوزن الجاف للنبات). تحتوي ورقة واحدة من النوري على قدر من الألياف يعادل كوبا من السبانخ النيئة وعلى أحماض أوميغا-3 الدهنية أكثر من كوب الأفوكادو. إن جميع الأعشاب البحرية مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
كما توصلت دراسة، أجريت عام 2010، إلى أن الألجينات الموجودة في الأعشاب البحرية يمكن أن تقلل من امتصاص الدهون وتمتص الماء بسرعة مما يساعد على إنقاص الوزن. ويوجد أيضًا عشب بحري آخر هو واكامي، وهو شائع في المطاعم اليابانية، ويحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم ومدر طبيعي للبول. كما تحتوي جميع الأعشاب البحرية على اليود للحفاظ على عمل الغدة الدرقية بشكل جيد.
كما رشّحت تناول وجبة المعكرونة الخالية من الغلوتين، موضحة أنه لا يقتصر تناولها على من يعانون من حساسية الغلوتين فحسب. اذ يتم تصنيع المعكرونة الخالية من الغلوتين من الجمّار أو الجَذَب أو الجِذَاب وهو القمة النامية في النخلة ويكون في أعلى الجذع، ويستخرج بعد قطع النخلة وهو عبارة عن مادة سيليلوزية بيضاء اللون تقطع كشرائح رقيقة.
وعلى الرغم من أن مذاقها لا يشبه الأنواع الأخرى من المعكرونة التقليدية لكنها يمكن أن تكون جزءا مهما في وجبة تشتمل على الأعشاب الطازجة والطماطم الكرزية وزيت الزيتون، وتتميز بانخفاض عدد سعراتها الحرارية.
أما إذا كان الشخص يرغب في تناول معكرونة عالية البروتين، فيمكنه تناول معكرونة ملولبة مصنوعة من الحمص، والذي تحتوي الحصة الواحدة منه على 11 غراما من البروتين وأربع غرامات من الألياف القابلة للذوبان، التي تخفض الكوليسترول.
وختمت رارباك بالقول إن تجربة المعكرونة غير التقليدية، سواء الخالية من الغلوتين أو عالية البروتين، تعد طريقة رائعة لإبقاء تناول الطعام ممتعًا ومغذيًا وإدخال المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي.
المصدر: العربية نت
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