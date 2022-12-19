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صحة

لمحبّي المانجو.. هذا الخبر لكم!

Lebanon 24
19-12-2022 | 16:00
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المانجو من الفاكهة المُفضلة لدى الكثيرين وهي غنية بالمعادن مثل: المغنيسيوم والبوتاسيوم، والفيتامينات ومضادات الأكسدة المختلفة. وتحتوي أيضاً على مواد مضادّة للميكروبات ومضادّة للالتهابات.


بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، يتم التحكم في مستويات البوتاسيوم في الجسم من خلال النظام الغذائي، ويتم طرد البوتاسيوم الزائد عن طريق الكلى عبر البول، ومع ذلك بالنسبة للفرد المصاب بمرض الكلى المزمن؛ فإن حالة الكلى ليست جيدة بما يكفي لتنظيم مستويات المعادن؛ مما يعني أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل المانجو، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم.
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كما ان المانجو غنية بالسيترات؛ مما يساعد في منع تشكُّل حصوات الكلى؛ لذلك بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حصوات الكلى؛ فإن تناول المانجو لا يعتبر مشكلة، وقد يكون مفيداً أيضاً في حالتهم. ومع ذلك، تماماً كما هو الحال مع أيّ مكوّن غذائي آخر؛ حتى ولو كان صحياً بشكل عام؛ فمن المهم عدم الإفراط في تناوله.

 
الى ذلك، تحتوي كل ثمرة مانجو ناضجة على ما يقرب من 23 جراماً من السكر، والتي تتكوّن أساساً من الفركتوز، ولا يمكن استقلاب الفركتوز إلا عن طريق الكبد؛ مما يعرّض مرضى الكلى المصابين بالسكري للخطر. 
 
المصدر: سيدتي
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