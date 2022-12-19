دواء لمرض السكري يقللّ خطر هشاشة العظام

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أظهرت دراسة حديثة أن مرضى السكري الذين يستخدمون دواء "ميتفورمين" يقلّ لديهم بشكل كبير احتمال الحاجة إلى استبدال المفاصل، ما يعني أن هذا العقار يقلل خطر هشاشة العظام.وأجرى الدراسة فريق من الباحثين في الصين وتايوان وأستراليا، وقاموا بتقييم حالة أكثر 69 ألف مريض بالسكري، أعمارهم تزيد عن 62 عاماً، وتبين وجود انخفاض كبير في خطر استبدال المفاصل لدى من تناولوا دواء " ميتفورمين" منهم.ونُشرت الدراسة في دورية "كانديان مديكال أسوسياشن جورنال"، وأجريت في مستشفى "تشوج يانغ" التابعة لجامعة جنوب الصين.وقالت النتائج إن 90% من حالات استبدال المفاصل ترتبط بهشاشة العظام، وإن هناك أدلة على أن دواء "ميتفورمين" الذي يعالج السكري يوفّر نوعاً من الحماية للعظام، ويتطلب تأكيد هذه النتيجة تكرار الدراسة.