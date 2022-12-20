Advertisement

صحة

هل تغيّرت أعراض كورونا؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1021762-638071598537285725.jpg
Doc-P-1021762-638071598537285725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة حديثة أن ضيق التنفس والحمى لم تعد في المراكز العشرة الأولى لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعد تطور الفيروس في 3 أعوام، وبعد أن غير اللقاح والمناعة، طبيعته.
 
وبالاعتماد على تطبيق زوي هيلث للإبلاغ عن الإصابة، الذي يستخدمه 4.8 ملايين شخص، قال تحليل حديث إن أعراض أوميكرون وسلالاته الفرعية السائدة حالياً تشبه كثيراً أعراض البرد، والإنفلونزا.
Advertisement


ووفقاً لموقع "إفري داي هيلث" حلل فريق باحثين من جامعتي هارفارد وستانفورد أهم الأعراض التي أبلغ عنها مستخدمو التطبيق:
1. التهاب الحلق.
2. سيلان الأنف.
3. انسداد الأنف.
4. العطس.
5. سعال دون بلغم.
6. صداع.
7. سعال مع بلغم.
8. بُحة صوت.
9. أوجاع، وآلام في العضلات.
10. تغير حاسة الشم


وقالت نتائج الدراسة إن العطس وسيلان الأنف، أكبر أسباب انتشار العدوى بكورونا الآن، ودعت تغطية الأنف والفم عند العطس جيداً، وحثت على العطس في منديل، وتنظيف اليدين باستمرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:45 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
11:00 | 2022-12-20
08:00 | 2022-12-20
05:00 | 2022-12-20
02:00 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website