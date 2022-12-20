4 أشياء بسيطة تساعدكم على التغلب على نزلة البرد

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يسعى الإنسان إلى التخلص من نزلة البرد بسرعة شديدة بمجرد أن يصاب بها، عبر اتباع العديد من الإجراءات.وبحسب الخبراء فإن هناك بعض الإجراءات السريعة التي يمكن أن تخفف من وطأة نزلات البرد خلال فترة قصيرة.ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليكم 4 طرق بسيطة للتخفيف من نزلات البرد:- دوش دافئ: يمكن للحمام الدافئ أن يخفف الأوجاع والآلام، والحفاظ على الدفء يساعد في الواقع في تقليل أعراض البرد، كما يقول الدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينغ.- الذهاب في نزهة سريعة: يقول الدكتور كلارك إن المشي والحصول على بعض الهواء النقي مفيد دائماً لصحة الإنسان. وقال مركز مايو كلينيك، وهو مركز أبحاث طبية أميركي، إن ممارسة الرياضة قد تخفف موقتاً من احتقان الأنف عن طريق فتح الممرات الأنفية، ولكن لا يتفق الجميع على أن الذهاب في نزهة على الأقدام أثناء المرض سيساعد المريض، حيث يقول البعض إن على الإنسان فقط أن يستريح وينام ويحافظ على دفئه، وأن يتجنب الاتصال بأشخاص آخرين حتى يشعر بتحسن.- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تعزز الرياضة جهاز المناعة لدى الإنسان بمرور الوقت أيضاً، ما قد يساعد على المدى الطويل. ويمكن لتناول الطعام الحار أن يجعل المريض يشعر بالحيوية قليلاً؛ ليس هناك دليل علمي على هذا كما يقول ثورون جوفيند، وربما يكون ذلك لأن التوابل تهيج الشعب الهوائية، فتؤدي إلى فتحها.- المشروبات الساخنة: وجدت دراسة أجريت عام 2008، في مجلة رينولوجي، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرودة والتعب، والسبب هو أن البخار في المشروب الساخن يمكن أن يخفف المخاط، ما يسمح للإنسان بالتنفس بشكل أسهل.