أسباب مقلقة وراء نوبات الدوار المفاجئة.. إليكم أبرزها

يواجه الكثيرون نوبة دوار مفاجئة قد تجعلهم يشعرون بعدم التوازن، وقد يحدث هذا لعدة أسباب بسيطة، مثل الجفاف أو مشاكل الأذن الداخلية أو نقص التغذية.





وفي ما يلي سبعة أسباب محتملة لنوبات الدوار وكيفية علاجها:

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- فقر الدم: يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.



ويقول الدكتور سيندو أدرسون، المدير الطبي في نورث وسترن ميديسين للرعاية الفورية، إن نقص الأكسجين في الدماغ قد يسبب الدوار، لأن الدماغ يحتاج إلى إمدادات ثابتة من الدم الغني بالأكسجين ليعمل بشكل صحيح.



وتشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم ضيق التنفس، وبرودة اليدين والقدمين، وتفاقم الدوخة عند تغيير الأوضاع (الجلوس إلى الوقوف، إلخ)، والجلد الشاحب أو المصفر.