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صحة
هل تغيرت أعراض كورونا؟
Lebanon 24
21-12-2022
|
02:00
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قالت دراسة حديثة إن ضيق التنفس، والحمى لم تعد في المراكز العشرة الأولى لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعد تطور الفيروس في 3 أعوام، وبعد أن غير اللقاح والمناعة، طبيعته.
وبالاعتماد على تطبيق زوي هيلث للإبلاغ عن الإصابة، الذي يستخدمه 4.8 ملايين شخص، قال تحليل حديث إن أعراض أوميكرون وسلالاته الفرعية السائدة حالياً تشبه كثيراً أعراض البرد، والإنفلونزا.
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ووفقاً لموقع "إفري داي هيلث" حلل فريق باحثين من جامعتي هارفارد وستانفورد أهم الأعراض التي أبلغ عنها مستخدمو التطبيق.
1. التهاب الحلق.
2. سيلان الأنف.
3. انسداد الأنف.
4. العطس.
5. سعال دون بلغم.
6. صداع.
7. سعال مع بلغم.
8. بُحة صوت.
9. أوجاع، وآلام في العضلات.
10. تغير حاسة الشم
وقالت نتائج الدراسة إن العطس وسيلان الأنف، أكبر أسباب انتشار العدوى بكورونا الآن، ودعت تغطية الأنف والفم عند العطس جيداً، وحثت على العطس في منديل، وتنظيف اليدين باستمرار.
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