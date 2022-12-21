لمرضى ضغط الدم.. شرب كوبين من القهوة يُضاعف خطر الوفاة

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ولم يظهر ذلك الارتباط حال تناول فنجان واحد فقط من القهوة في اليوم، وفي المقابل، لم يرتبط شرب الشاي الأخضر بزيادة مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في أي مستوى من مستويات ضغط الدم، رغم احتواء كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين.



فوائد القهوة

ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، يحتوي فنجان سعة 250 ملِّ لتر تقريباً من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملِّ جرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة من نفس السعة على ما يقرب من 80 إلى 100 مل جرام.



ووجدت أبحاث سابقة أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً قد يساعد الناجين من النوبات القلبية، عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية وقد يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.



كما اقترحت دراسات منفصلة أنَّ شرب القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، وقد يساعد في السيطرة على الشهية أيضاً.



وتساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير ناتجاً عن الكافيين أو أي شيء آخر في القهوة. قالت دراسة علمية، نُشرت في دورية جمعية القلب الأميركية، إنَّ شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يضاعف خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بين الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم الشديد مقارنة بمن لا يشربون القهوة على الإطلاق.ولم يظهر ذلك الارتباط حال تناول فنجان واحد فقط من القهوة في اليوم، وفي المقابل، لم يرتبط شرب الشاي الأخضر بزيادة مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في أي مستوى من مستويات ضغط الدم، رغم احتواء كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين.فوائد القهوةووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، يحتوي فنجان سعة 250 ملِّ لتر تقريباً من الشاي الأخضر أو الأسود على 30-50 ملِّ جرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة من نفس السعة على ما يقرب من 80 إلى 100 مل جرام.ووجدت أبحاث سابقة أن شرب كوب واحد من القهوة يومياً قد يساعد الناجين من النوبات القلبية، عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية وقد يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.كما اقترحت دراسات منفصلة أنَّ شرب القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، وقد يساعد في السيطرة على الشهية أيضاً.وتساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير ناتجاً عن الكافيين أو أي شيء آخر في القهوة.





معايير ارتفاع ضغط الدم

وتهدف الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة أوساكا اليابانية، إلى تحديد ما إذا كان التأثير المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد المصابين بدرجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم؛ وفحص آثار الشاي الأخضر في نفس العينة أيضاً.



وهذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطاً بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً ومعدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.



ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفعة جداً باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم. وتصنف إرشادات ضغط الدم الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.



وتختلف معايير ضغط الدم لهذه الدراسة قليلاً عن تلك الإرشادات؛ إذ صنف الباحثون ضغط الدم إلى 5 فئات: الأمثل والعادي (أقل من 130/85 ملم زئبق).



مرتفع طبيعي (130-139 / 85-89 ملم زئبق)؛ ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140-159 / 90-99 مم زئبق)؛ والدرجة 2 (160-179 / 100-109 مم زئبق)؛ والدرجة 3 (أعلى من 180/110 ملم زئبق).



الدراسة اليابانية

وشارك في الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عاماً في بداية البحث.



وتم اختيارهم من العينة التي شاركت في الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر السرطان - وهي دراسة كبيرة تم العمل عليها في عام 1990 للبالغين الذين يعيشون في 45 مجتمعاً يابانياً. وقدم المشاركون بيانات من خلال الفحوصات الصحية والاستبيانات الذاتية لتقييم نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي.



خلال ما يقرب من 19 عاماً من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجد تحليل البيانات لجميع المشاركين أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يرتبط بضِعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة. على الجانب الضار، قد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي إلى القلق وخفقان القلب وصعوبة النوم.معايير ارتفاع ضغط الدموتهدف الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون من جامعة أوساكا اليابانية، إلى تحديد ما إذا كان التأثير المعروف للقهوة ينطبق أيضاً على الأفراد المصابين بدرجات مختلفة من ارتفاع ضغط الدم؛ وفحص آثار الشاي الأخضر في نفس العينة أيضاً.وهذه هي الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطاً بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً ومعدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية مرتفعة جداً باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم. وتصنف إرشادات ضغط الدم الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءة ضغط دم تبلغ 130/80 ملم زئبق أو أعلى.وتختلف معايير ضغط الدم لهذه الدراسة قليلاً عن تلك الإرشادات؛ إذ صنف الباحثون ضغط الدم إلى 5 فئات: الأمثل والعادي (أقل من 130/85 ملم زئبق).مرتفع طبيعي (130-139 / 85-89 ملم زئبق)؛ ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140-159 / 90-99 مم زئبق)؛ والدرجة 2 (160-179 / 100-109 مم زئبق)؛ والدرجة 3 (أعلى من 180/110 ملم زئبق).الدراسة اليابانيةوشارك في الدراسة أكثر من 6570 رجلاً وأكثر من 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عاماً في بداية البحث.وتم اختيارهم من العينة التي شاركت في الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر السرطان - وهي دراسة كبيرة تم العمل عليها في عام 1990 للبالغين الذين يعيشون في 45 مجتمعاً يابانياً. وقدم المشاركون بيانات من خلال الفحوصات الصحية والاستبيانات الذاتية لتقييم نمط الحياة والنظام الغذائي والتاريخ الطبي.خلال ما يقرب من 19 عاماً من المتابعة (حتى عام 2009)، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجد تحليل البيانات لجميع المشاركين أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يرتبط بضِعف خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين كان ضغط دمهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى مقارنةً بمن لم يشربوا أي قهوة.

وتدعم هذه النتائج التأكيد على أنَّ الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً حاداً في ضغط الدم يجب أن يتجنبوا شرب القهوة بكثرة نظراً لأن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة لتأثيرات الكافيين، إذ تفوق الآثار الضارة له آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة.



ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر كان أكثرهم أصغر سناً، ومدخنين حاليين، ويأكلون خضروات أقل، ومستويات كوليسترول أعلى وضغط دم انقباضي أقل (الرقم الأعلى) بغض النظر عن فئة ضغط الدم.



فوائد الشاي الأخضر

ويمكن تفسير فوائد الشاي الأخضر من خلال وجود مادة البوليفينول، وهي مادة ذات خصائص صحية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات موجودة في النباتات.



وأشار الباحثون إلى أن البوليفينول قد يكون جزءاً من سبب ارتباط استهلاك القهوة فقط بزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد على الرغم من احتواء الشاي الأخضر والقهوة على الكافيين.



ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لمعرفة المزيد عن آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولتأكيد آثار استهلاك القهوة والشاي الأخضر في البلدان الأخرى.