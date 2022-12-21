Advertisement

صحة

"اختراق طبي" سيحلّ معضلة طبية تثير القلق... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1021944-638072226260521583.jpg
Doc-P-1021944-638072226260521583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل باحثون من جامعة "هوكايدو" اليابانية على تطوير مضاد حيوي يستطيع التصدي لبكتيريا معروفة بمقاومتها للمضادات الحيوية، في مسعى إلى حل واحدة من المعضلات الطبية التي تثير قلقاً واسعاً.

وتعد المضادات الحيوية دواء ضرورياً لأجل علاج عدد من الأمراض التي تنجم عن البكتيريا، لكن بعض سلالات البكتيريا صارت مستعصية، لأنها اعتادت الأدوية التي نتناولها بشكل مفرط وخاطئ، فأضحت  تراوغ العلاج وتفلت منه.
Advertisement

وكشفت الدراسة المنشورة في صحيفة "نيتشر كومينكايشنز" العلمية، أن الفريق العلمي الياباني أحدث ما وصفته بـ"الاختراق" لأجل تجاوز أزمة مقاومة المضادات الحيوية.

وركز العلماء على فئة من "مركبات البكتيريا" تسمى " sphaerimicins"؛ وهذه المركبات تقوم بعرقلة وظيفة بروتين يوجد داخل البكتيريا يسمى "MraY".

وهذا البروتين الموجود داخل البكتيريا مهم وأساسي حتى تتكاثر البكتيريا، وبالتالي، فإن عمل المركبات المذكورة مهم لأجل كبحه وإنجاز مهمة العلاج.

وأوضح الباحثون أن فئة البكتيريا التي تم التركيز عليها، تمتاز ببنية معقدة للغاية، قائلين إنهم صمموا عناصر شبيهة بتلك الجزيئات، كي يصبح إنتاجها سهلا، وحتى تصبح أكثر فعالية ضد البروتين الموجود داخل البكتيريا.

وذكرت الدراسة أن التصميم الذي جرى القيام به لتلك الجزيئات من شأنه أن يجعل المضادات الحيوية أكثر نجاعة ضد البكتيريا.

وقام الباحثون بإنشاء عناصر مماثلة لمركبات البكتيريا المعروفة بـ" sphaerimicin"؛ وهما معروفان علميا بـ" SPM1" و" SPM2"؛ ويمتازان بنجاعة ضد عدد من أنواع البكتيريا.

ودرس الباحثون بنية هذين المركبين، ثم قارنوها بمكونات مضادة للبكتيريا، وعندئذ، توصلوا لطريقة ساعدتهم على تبسيط أكبر للجزيئات، وطوروا جزيئا أسهل أطلق عليه اسم " SPM3".

ومن شأن هذا البحث الذي أجراه الباحثون اليابانيون حول بنية البكتيريا، أن يساعد الطب على تطوير علاجات أكثر نجاعة، بينما صارت مقاومة المضادات الحيوية أمرا يثير قلقا صحيا كبيرا في العالم.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-21
14:00 | 2022-12-21
08:00 | 2022-12-21
07:18 | 2022-12-21
05:00 | 2022-12-21
02:00 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website