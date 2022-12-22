القراءة بغرض المتعة تقوي ذاكرة كبار السن.. اليكم آخر الدراسات

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وفقا لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Frontiers in Psychology، اكتشف فريق من الباحثين في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة سببًا آخر لحب هواية القراءة هو أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مهارات الذاكرة مع التقدم في العمر. تحتل القراءة مرتبة عالية باستمرار في تصنيفات الهوايات الأكثر شيوعًا. تتميز تلك الهواية بأنه يمكن للمرء ممارستها بمفرده وفي أي وقت أو مكان، ومن الممتع أيضًا القيام بها مع الأصدقاء، فضلًا عن فوائد التواصل الاجتماعي من خلال تبادل واستعارة الكتب الشيقة.وفقا لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Frontiers in Psychology، اكتشف فريق من الباحثين في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة سببًا آخر لحب هواية القراءة هو أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مهارات الذاكرة مع التقدم في العمر.

الذاكرة العرضية وذاكرة العمل

قالت ليز ستاين مورو، الباحثة في معهد بيكمان والتي تشغل أيضًا منصب مدير مختبر تعليم الكبار وعضوة هيئة تدريس في قسم علم النفس التربوي وكبيرة الباحثين في الدراسة، إن إحدى القدرات العقلية التي تعززها القراءة، هي الذاكرة العرضية، أو ذاكرة الأحداث، والتي تسمح للشخص بتذكر ما حدث في الفصول السابقة من الكتاب وفهم القصة المستمرة، مشيرة إلى أن القدرة الأخرى هي الذاكرة العاملة والقدرة على الاحتفاظ بالأشياء في ذهن المرء بينما ينخرط في عمليات عقلية أخرى. وأوضحت أن ذاكرة العمل تساعد على تتبع الأشياء التي حدثت في الفقرات الأخيرة بينما يواصل القراءة.



وأضافت الدكتورة مورو أن كلا من الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة تميل إلى التدهور مع التقدم في العمر، لكن القراء العاديين يمارسون هذه المهارات بشكل روتيني في سياقات مختلفة.



وقالت الدكتورة مورو إن "هناك أدبيات قوية للغاية تُظهر أن هناك علاقة بين الذاكرة العاملة وفهم اللغة والذاكرة طويلة المدى. يبدو أن ذاكرة العمل تتراجع مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من الاختلافات، خاصة بين كبار السن".



العلاقة السببية

إن اللغز المحيط بالعلاقة بين القراءة والذاكرة هو ما إذا كانت القراءة تساعد على تحسين الذاكرة أو إذا كانت قدرات الذاكرة العاملة القوية تحسن مهارات فهم القراءة. إن معرفة اتجاه السببية سيكون له آثار مهمة على أنواع العلاجات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الذاكرة طوال حياة الفرد.



أجرت الدكتورة ستاين مورو وفريق الباحثين متعدد التخصصات، الذي ضم باحثي معهد بيكمان وهم الدكتور دانيال لانو، أستاذ علم وظائف الأعضاء الجزيئي والتكاملي، وبروفيسور آرون باربي، أستاذ علم النفس، دراسة لاختبار العلاقة السببية بين القراءة والذاكرة وتحديد أيهما يساعد الآخر. التقدم في العمروأضافت الدكتورة مورو أن كلا من الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة تميل إلى التدهور مع التقدم في العمر، لكن القراء العاديين يمارسون هذه المهارات بشكل روتيني في سياقات مختلفة.وقالت الدكتورة مورو إن "هناك أدبيات قوية للغاية تُظهر أن هناك علاقة بين الذاكرة العاملة وفهم اللغة والذاكرة طويلة المدى. يبدو أن ذاكرة العمل تتراجع مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من الاختلافات، خاصة بين كبار السن".العلاقة السببيةإن اللغز المحيط بالعلاقة بين القراءة والذاكرة هو ما إذا كانت القراءة تساعد على تحسين الذاكرة أو إذا كانت قدرات الذاكرة العاملة القوية تحسن مهارات فهم القراءة. إن معرفة اتجاه السببية سيكون له آثار مهمة على أنواع العلاجات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الذاكرة طوال حياة الفرد.أجرت الدكتورة ستاين مورو وفريق الباحثين متعدد التخصصات، الذي ضم باحثي معهد بيكمان وهم الدكتور دانيال لانو، أستاذ علم وظائف الأعضاء الجزيئي والتكاملي، وبروفيسور آرون باربي، أستاذ علم النفس، دراسة لاختبار العلاقة السببية بين القراءة والذاكرة وتحديد أيهما يساعد الآخر.