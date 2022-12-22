19
o
بيروت
18
o
طرابلس
8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
القراءة بغرض المتعة تقوي ذاكرة كبار السن.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
22-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحتل القراءة مرتبة عالية باستمرار في تصنيفات الهوايات الأكثر شيوعًا. تتميز تلك الهواية بأنه يمكن للمرء ممارستها بمفرده وفي أي وقت أو مكان، ومن الممتع أيضًا القيام بها مع الأصدقاء، فضلًا عن فوائد التواصل الاجتماعي من خلال تبادل واستعارة الكتب الشيقة.
Advertisement
وفقا لما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Frontiers in Psychology، اكتشف فريق من الباحثين في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة سببًا آخر لحب هواية القراءة هو أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مهارات الذاكرة مع التقدم في العمر.
الذاكرة العرضية وذاكرة العمل
قالت ليز ستاين مورو، الباحثة في معهد بيكمان والتي تشغل أيضًا منصب مدير مختبر تعليم الكبار وعضوة هيئة تدريس في قسم علم النفس التربوي وكبيرة الباحثين في الدراسة، إن إحدى القدرات العقلية التي تعززها القراءة، هي الذاكرة العرضية، أو ذاكرة الأحداث، والتي تسمح للشخص بتذكر ما حدث في الفصول السابقة من الكتاب وفهم القصة المستمرة، مشيرة إلى أن القدرة الأخرى هي الذاكرة العاملة والقدرة على الاحتفاظ بالأشياء في ذهن المرء بينما ينخرط في عمليات عقلية أخرى. وأوضحت أن ذاكرة العمل تساعد على تتبع الأشياء التي حدثت في الفقرات الأخيرة بينما يواصل القراءة.
التقدم في العمر
وأضافت الدكتورة مورو أن كلا من الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة تميل إلى التدهور مع التقدم في العمر، لكن القراء العاديين يمارسون هذه المهارات بشكل روتيني في سياقات مختلفة.
وقالت الدكتورة مورو إن "هناك أدبيات قوية للغاية تُظهر أن هناك علاقة بين الذاكرة العاملة وفهم اللغة والذاكرة طويلة المدى. يبدو أن ذاكرة العمل تتراجع مع تقدم العمر، ولكن هناك الكثير من الاختلافات، خاصة بين كبار السن".
العلاقة السببية
إن اللغز المحيط بالعلاقة بين القراءة والذاكرة هو ما إذا كانت القراءة تساعد على تحسين الذاكرة أو إذا كانت قدرات الذاكرة العاملة القوية تحسن مهارات فهم القراءة. إن معرفة اتجاه السببية سيكون له آثار مهمة على أنواع العلاجات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الذاكرة طوال حياة الفرد.
أجرت الدكتورة ستاين مورو وفريق الباحثين متعدد التخصصات، الذي ضم باحثي معهد بيكمان وهم الدكتور دانيال لانو، أستاذ علم وظائف الأعضاء الجزيئي والتكاملي، وبروفيسور آرون باربي، أستاذ علم النفس، دراسة لاختبار العلاقة السببية بين القراءة والذاكرة وتحديد أيهما يساعد الآخر.
90 دقيقة 5 أيام 8 أسابيع
قام الباحثون باختيار مجموعة من الكتب الشيقة والجذابة وتم توزيعها على كبار السن المشاركين في الدراسة عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية تم إعارتها لهم طوال مدة الدراسة. تم أيضًا تحميل أجهزة الكمبيوتر اللوحية مسبقًا بتطبيق مخصص يسمح للمشاركين بتتبع تقدم القراءة والإجابة على استبيانات إضافية.
قام المشاركون بالقراءة لمدة 90 دقيقة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، لمدة ثمانية أسابيع. أكملت مجموعة تحكم نشطة منفصلة ألغاز الكلمات على الأجهزة اللوحية الخاصة بهم بدلاً من القراءة أثناء تتبع تقدمهم باستخدام نفس التطبيق المخصص.
نتائج مشجعة
قالت الدكتورة مورو إن مجموعة المشاركين، الذين قاموا بممارسة القراءة لمدة ثمانية أسابيع أظهروا تحسينات كبيرة في الذاكرة العاملة والذاكرة العرضية. بعبارة أخرى، أوضحت الدراسة أن القراءة المنتظمة والمتفاعلة عززت مهارات الذاكرة لدى كبار السن.
يفتح الارتباط السببي بين القراءة والذاكرة عدة طرق جديدة للعلاجات المستقبلية لحالات مثل مرض الزهايمر. ويمكن أن يستكشف العمل البحثي المستقبلي الفوائد طويلة المدى للقراءة أو إمكانية تكييف علاج القراءة حسب الذوق الشخصي للفرد في الكتب.
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
01:00 | 2022-12-22
22/12/2022 01:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-21
21/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الارتفاع الجنوني.. هل أقفل دولار السوق الموازية مساء على انخفاض؟
Lebanon 24
بعد الارتفاع الجنوني.. هل أقفل دولار السوق الموازية مساء على انخفاض؟
13:54 | 2022-12-21
21/12/2022 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-12-22
تقلل خطر الإصابة بالخرف.. فوائد مذهلة لأدوات المساعدة على السمع
02:00 | 2022-12-22
فقدان الشم الدائم.. ماذا يفعل فيروس كورونا ببطانة الأنف؟
23:00 | 2022-12-21
هل من علاقة مباشرة بين الألم أسفل الظهر والأرق؟
16:00 | 2022-12-21
5 أنواع من الفواكه لا تتخلَّ عنها أبدًا!
14:00 | 2022-12-21
نقص هذا الفيتامين يحدث "تأثيراً خطيراً" عند التقدم في العمر
11:00 | 2022-12-21
"اختراق طبي" سيحلّ معضلة طبية تثير القلق... إليكم التفاصيل
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
22/12/2022 16:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
22/12/2022 16:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 16:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact