مشروبات الطاقة... كيف تؤثر على أجسامنا؟

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صممت مشروبات الطاقة لتنشيط الشخص وزيادة قدراته البدنية أو الفكرية. ويبدو أنها تمنحه قوة إضافية. ولكن الأمر مختلف في الواقع.ويشير الدكتور أندريه كوندراخين، أخصائي أمراض القلب والدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مشروبات الطاقة تعطي للشخص دفعة قوية، ولكن هذه القوة الإضافية تأخذها المشروبات من موارد الجسم. وهذا بالتالي يؤدي إلى استهلاك أعضاء الجسم وخاصة القلب والدماغ.ووفقا لهما، يمكن أن تؤدي جرعات الكافيين الكبيرة الموجودة في جميع مشروبات الطاقة، إلى مشكلات خطيرة في القلب، وهي مع غاز ثاني أكسيد الكربون والسكر تشكل خطورة كبيرة على المعدة والكبد.وتجدر الإشارة، إلى أن المشكلات الصحية الخطيرة يمكن أن تبدأ إما بتعاطي مشروبات الطاقة أو بسبب آثارها الجانبية. ويمكن أن يؤدي تناولها إلى اضطرابات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، حتى إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة.ومشروبات الطاقة، هي منبهات نفسية، لذلك لها تأثير سلبي في الجهاز العصبي، حيث يمكن أن تسبب الأرق والقلق والتعب المزمن. ويعتقد بعض الخبراء، أن الكافيين يسبب الإدمان، وهذا يعني الإصابة بمتلازمة الانسحاب withdrawal syndrome." فيستي. رو"