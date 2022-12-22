فوائد غذائيّة كثيرة للتبولة.. لن تفارق مائدتكم بعد اليوم!

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تحتوي وصفة التبولة النموذجية على البقدونس المفروم، الطماطم المفرومة، البرغل، أوراق النعناع، زيت الزيتون، الخيار، التوابل، البصل وعصير الليمون. ويوفر الكوب الواحد من التبولة 170 سعرة حرارية.ويأتي 69% من هذه السعرات من الدهون، والتي يمثل زيت الزيتون مصدرها. لذلك، غالبية هذه الدهون أحادية غير مشبّعة، وهي من النوعية التي تساعد على خفض الكولسترول الضار في الدم.ووفقاً لموقع "ليفينغ سترونغ"، يحتوي الكوب الواحد من التبولة على 13 غراماً من الكربوهيدرات، منها 4 غرامات من الألياف، ويمثل ذلك 11% من احتياجات الجسم اليومية من الألياف الغذائية للرجل، و16% للمرأة.وعلى الرغم من أن التبولة ليست مصدراً غنياً بالبروتين، حيث يحتوي الكوب على غرامين فقط، إلا أنه من نوع البروتينات الكاملة، في حين معظم البروتينات النباتية غير مكتملة.أما من ناحية الفيتامينات والمعادن، فيوفر كوب التبولة أكثر من 20% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "سي" اللازم للمناعة ولامتصاص الحديد.كما تعتبر التبولة من المصادر الجيدة لفيتامين "أ"، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس.