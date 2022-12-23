هل تشعرون بالعطش الشديد والغثيان صباحاً؟ هذا الخبر يهمّكم!

كشف رئيس جمعية الأبحاث لدراسة مرض السكري في الهند، الدكتور بي إم مكار، في حديث مع صحيفة "تايمز أف إنديا" أعراضاً لمرض السكري تظهر في الصباح خاصةً.

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في ما يلي الأعراض الصباحية:- جفاف الفم أو العطش الشديد بعد الاستيقاظ في الصباح تنبيه من مرض السكري يستوجب فحص مستوى السكر في الدم على الفور.- الغثيان: في معظم الأحيان يكون الغثيان غير ضار ومؤقت، ولكنه قد يكون مصحوباً بأعراض إضافية تشير إلى مشكلة سكري أكثر حدة.- ضبابية الرؤية عند الاستيقاظ في الصباح، تستوجب فحص السكري في الدم بسرعة، لأن السكري قد يتسبب في تكبير عدسة العين، وهو ما قد يؤدي إلى الضبابية عند ارتفاع مستويات السكر بسرعة.- الشعور بالارتباك، الإغماء، التعب وخدر القدمين عند الاستيقاظ.