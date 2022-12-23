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صحة

ما هي أسباب الإصابات المتكررة بالزكام ونزلات البرد؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 13:44
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إذا شعرت بأعراض انسداد الأنف والتهاب الحلق فأنت مصاب بالزكام على الأرجح، وتكرار الأمر إلى حد 3 مرات في العام يعدّ طبيعي؛ لكن البعض يصابون أكثر من غيرهم بنزلات البرد وبسهولة كبيرة.


خبراء فسّروا لموقع "today" الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البعض أكثر من غيرهم بالزكام، وهي:
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- مستوى التعرض للفيروسات: إن مستوى تعرض الشخص للفيروسات، سواء أكان يأخذ إجراءات الوقاية أم لا، يؤدي دوراً في زيادة فرصة إصابته بفيروس كورونا، وبعدها يعتمد الأمر على مدى قوة المناعة الذاتية.

ويميل البعض إلى البقاء في المنزل وغسل أيديهم باستمرار وبالتالي فرص إصابة هؤلاء بالزكام تبدو أقل، مقارنة مع آخرين يحبون الاختلاط مع الآخرين أو يعملون في وظيفة تتطلب الاختلاط مع الآخرين.


- العمر والأطفال: العمر عامل مهم عندما يتعلق بالأمر بإصابات الزكام المتكررة، فالأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروسات، لأنهم يكونون في أماكن مكتظة بأقرانهم وهؤلاء كلهم لا يواظبون على غسل أيديهم ومناعتهم ضعيفة. ومن لديهم أطفال في هذه السنة يصابون بالزكام مرارا لأن الأطفال ينقلون لهم العدوى.


- المناعة

- فيروسات متعددة منتشرة في الأجواء: هناك عامل أقل وضوحاً قد يجعلك تصاب بنزلات البرد مراراً، وهو وجود فيروسات متعددة، ويطلق العلماء على هذا العامل اسم الافتقار التام للموسمية.
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