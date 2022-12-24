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صحة

5 أسباب تجعل عيد الميلاد مفيداً لصحتكم.. ما هي؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 02:00
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موسم عيد الميلاد هو من أجمل الأوقات للاجتماع مع العائلة والأصدقاء، وله فوائد متعددة تعزز صحتكم ورفاهيتكم.

 

إليكم أكثر 5 أسباب تجعل عيد الميلاد مفيداً لصحتكم:

 

- الغناء: يستمتع معظمكم بالأغاني في عيد الميلاد بدون أن تعرفوا أنها مفيدة جداً لصحتكم. فوفقًا لباحثين سويديين، يساعد الغناء في التحكم في تنفسكم وتنظيم ضربات القلب والنبض.

 

- العطاء: تشير الدراسات إلى أن تبادل الهدايا في عيد الميلاد يدفع دماغكم لإطلاق مادّة الدوبامين الكيميائية التي تشعركم بالرضا. كما يؤدي العطاء أيضًا إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يفرزه العناق.

 

- التعاون مع العائلة والأصدقاء: ربما يكون التعاون بينكم وبين العائلة والأصدقاء في عيد الميلاد من أكثر الأسباب فائدة على صحتكم، لأن قضاء الوقت الجيّد مع الآخرين سيعطيكم إحساساً بالرضا والفرح على حد سواء.

 

- تناول الطعام مع الآخرين: تعتبر عادة الاجتماع لتناول عشاء عيد الميلاد من أحد التقاليد المهمة في العائلات. وفي هذا السياق، فقد وجد باحثون في جامعة روتجرز في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، أن الاجتماع حول مائدة الطعام لديه إيجابيات كثيرة أبرزها الشعور بالسعادة ورفع المعنويات.

 

- اللعب: لا يستمتع الأطفال فقط بالألعاب في عيد الميلاد، بل الكبار أيضاً. لكن ماذا إذا عرفتم أن لهذه الألعاب فوائد كبيرة على صحتكم؟ فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن الألعاب مثل Monopoly أو Cluedo وغيرها تحافظ على صحتكم العقلية، لأنها تدفعكم الى التفكير وأخذ القرارات المناسبة، كما وأنها تزيد من تفاعلكم وتواصلكم البصري مع اللاعبين الآخرين.

(LBCI)

 

 

 

 

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