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صحة

إحذروا.. اكتشاف "مواد سامة" في الشوكولا الداكنة!

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:00
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ضجة كبيرة أثارها تقرير بسبب اكتشاف معادن سامة في ألواح الشوكولا الداكنة التي توصف بأنها "البديل الصحي" للأنواع العادية، لافتين الى أن هذه المعادن ترتبط بمجموعة من المشاكل الصحية.

 

وكشفت اختبارات أُجريت على 28 لوحاً من الشوكولا الداكنة من صنع علامات تجارية شهيرة، أنها كلها كانت إيجابية للرصاص والكادميوم، وهذه المعادن الثقيلة تسبب مشاكل في الرئة والذاكرة ومرض السرطان، ويمكن أن يصل تأثيرها الى الموت المبكر.

 

وأكد الخبراء أن هذه المعادن السامة موجودة بالفعل في الشوكولا الداكنة، ولكن يتعين على الأشخاص تناول أكثر من لوح شوكولا كامل الحجم يومياً لملاحظة أي تأثير والتعرض لأذى. أما بالنسبة الى الأطفال، فيمكن أن يتسبب المعدن الثقيل في إتلاف أدمغتهم وجهازهم العصبي المركزي بتركيزات عالية، مما يؤدي إلى مشاكل في التعلّم والسلوك.

 

وتم ربط حتى المستويات المنخفضة من التعرض للكادميوم بسرطان الكلى وهشاشة العظام، إذ قال الخبراء في "Consumer Reports"، إن أونصة واحدة من أي من الشوكولا، حتى تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكادميوم والرصاص، من غير المرجح أن تسبب أي ضرر فوري.

 

وأضاف الخبراء أن الشخص سيحتاج إلى تناول كمية زائدة، أو حتى تناول لوح كامل كل يوم ليعاني من ضرر شديد طويل الأمد نتيجة لذلك، محذّرين من التعرض المتكرر لهذه المعادن السامة، لأن ذلك يشكل خطراً على صحة الناس.

(لها)

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