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صحة

أضيفوا هذا المحتوى إلى نظامكم الغذائي ولن تندموا.. تعرّفوا إلى السبب

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:00
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أفاد بحث علمي بأنه في حال اتباع نظام غذائي يومي يتضمن الطحالب الخضراء المزرقّة التي تعرف باسم "سبيرولينا"، يمكن أن يعزّز الصحة، نظراً لمحتواها الغني بالبروتين والحديد والأحماض الدهنية الأساسية.

 

وخلال الدراسة، قورنت النتائج بين الطحالب واللحم البقري، وتبين أن "سبيرولينا" تشكّل خياراً غذائياً صحياً مميزاً، كما أنها تُعد بديلاً مستداماً للحوم كونها تترك بصمة بيئية أصغر مقارنةً بالمنتجات الحيوانية التي ينجم عن الحصول عليها إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان.

 

ولفت الباحثون في الدراسة إلى أن "سبيرولينا" تمتع بذاتية التغذية التي تسمح بالحصول على الطاقة، وهي مفيدة للأمن الغذائي من جهة وللتخفيف من آثار تغيّر المناخ من جهة ثانية، وكل ما يجب على المستهلكين فعله هو إضافة القليل من "سبيرولينا" الأيسلندية في وجباتهم الغذائية بدلاً من لحم البقر، لخيار صحي مثالي.

(لها)

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