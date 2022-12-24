نصائح تجنّبكم زيادة الوزن في فترة الأعياد.. إتّبعوها

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قد يقبل الكثيرون على تناول المأكولات والمشروبات بشراهة خلال إجازات الأعياد، ما يجعل من الصعب تجنّب زيادة الوزن.هذه النصائح تساعدكم على عدم زيادة الوزن في الأعياد:- تناول الكثير من البروتينات الخالية من الدهون: تناول البروتينات الخالية من الدهون سيجعلكم تشعرون بالرضا لفترة أطول وستساعدكم أيضاً على ملء معدتكم بالسعرات الحرارية القليلة نسبياً.- وجبة فطور صحية: تؤكد الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور الصباحية ينتهي بهم الأمر بتناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.- التحكم بالطعام: أظهرت الدراسات أنه كلما زاد عدد الطعام الذي نقدمه، زاد تناولنا له حتى لو لم نحب ما نأكله على وجه التحديد، ولذلك حافظوا على الحصص الصغيرة، خاصة مع الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل المرق والصلصات، والحلويات وغيرها.- لا تتوقفوا عن الحركة: تعد التمارين أكثر أهمية لفقدان الوزن، ويتفق الخبراء على أن التمرين ضروري للمساعدة في التعامل مع التوتر الذي يزيد من تناول الطعام.- راقبوا الوزن بانتظام: التحقق من الميزان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع هو الاختبار الحقيقي.- تناولوا الحساء أو السلطة قبل الذهاب إلى الحفلة: أظهرت الدراسات أن الوجبة الأولى المكونة من سلطة خضراء كبيرة مع صلصة خفيفة، أو وعاء من حساء الخضر القائم على المرق، يمكن أن تقلل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولونها أثناء الوجبة.- احصلوا على قسطٍ كافٍ من النوم: قد يؤدي الحرمان من النوم، وهو أمر شائع جداً خلال العطلات، إلى زيادة الوزن؛ لأن أولئك الذين لا ينامون كفاية يميلون إلى الشعور بالجوع، ويستهلكون سعرات حرارية أكثر، ويمارسون الرياضة بشكل أقل.- حاولوا الحدّ من السعرات الحرارية السائلة: تكثر الكثير من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية خلال الإجازات. ويمكن أن تساهم هذه المشروبات بإضافة كمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة إلى نظامكم الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.