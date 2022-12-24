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صحة

لمرضى الكوليستيرول.. إحذروا هذا الأمر

Lebanon 24
24-12-2022 | 16:00
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أظهرت دراسة على البشر وعلى نموذج حيواني، أن الذين تناولوا جرعة عالية من عقار خفض الكولسترول معرضون لزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.
وبينت الدراسة التي أجريت في جامعة فيينا، بمشاركين من الجنسين في النمسا، أن الجرعة الكبيرة من دواء ستاتين، أو سيمفاستاتين، تؤثر على كثافة العظام.
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وحسب التقرير الذي نشره موقع "مديكال نيوز توداي"، لاحظ الباحثون أن هشاشة العظام لدى النساء أكثر بشكل طفيف مقارنة مع الرجال، بعد تناول جرعات عالية من أدوية خفض الكولسترول.
ويصف الأطباء أدوية لخفض الكولسترول، أشهرها ستاتين، وأتورفاستاتين، ليبيتور، ورسيوفاستاتين كريستور، وسيمفاستاتين، زوكور، ولوفاستاتين، ميفاكور، وبيتافاستاتين، ليفالو.
ورغم أن أدوية الكولسترول تخفض خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية، إلا أن لها آثاراً جانبية،  تتضمن آلام العضلات وآلامها.
ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات حديثة أنه في أكثر من 90% من الحالات، لم يكن الألم العضلي بسبب الستاتين الخافض للكولسترول، وفي الغالب استقر الألم في السنة الأولى من تناول الدواء.
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