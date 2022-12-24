Advertisement

صحة

عن الحمية المتوسطية.. ماذا كشفت آخر الدراسات؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1022984-638075217362758947.jpg
Doc-P-1022984-638075217362758947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اهتمت دراسة أميركية جديدة بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات وعلاقته بنتائج الحمل السلبية، ووجدت أن حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بارتفاع الضغط أثناء الحمل، وبسكري الحمل، وتقلص الولادة قبل الأوان، ووفاة الجنين عند ولادته.
Advertisement
ونُشرت نتائج الدراسة اليوم على موقع مجلة "غاما" الطبية، وقالت إن النتائج الإيجابية لحمية البحر المتوسط الغذائي شوهدت في مجموعات سكانية متنوعة عرقياً وجغرافياً.
وأجرى الدراسة باحثون في معهد سميدت للقلب، تحت إشراف الدكتورة نتالي بيلو التي قالت: "تؤكد هذه الدراسة القائمة على السكان أن نمط الأكل الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر نتائج الحمل السلبية، والأكثر إثارة هو انخفاض خطر الإصابة بالارتعاج بأ28%، وبتسمم وسكري الحمل بـ 37%".
والارتعاج هو ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وقد يؤدي إلى مضاعفات على المشيمة، بينها الولادة المبكرة.
ويقوم نظام البحر المتوسط على 9 مكونات أساسية، هي الخضروات، والفواكه، والمكسرات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك، والدهون الأحادية غير المشبعة إلى المشبعة، والحد من اللحوم الحمراء والمعالجة، والامتناع عن الكحول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:30 | 2022-12-25
08:00 | 2022-12-25
05:00 | 2022-12-25
02:00 | 2022-12-25
16:00 | 2022-12-24
14:00 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website