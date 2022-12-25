Advertisement

صحة

لانقاص الوزن... اليكم بعض النصائح

Lebanon 24
25-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1022994-638075431837855878.jpg
Doc-P-1022994-638075431837855878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد، ولكنهم لا يعرفون كيف يمكن تحقيق هذه الرغبة.
وتشير الخبيرة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه إذا قلل الشخص السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها بمقدار 500 سعرة حرارية في اليوم، فإنه خلال أسبوع سيفقد 500-1000 غرام.
Advertisement

وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد المواد التالية من النظام الغذائي اليومي:

 المعجنات- تؤكد الخبيرة على أنه "ممكن تناول كمية بسيطة من خبز الحبوب الكاملة. ولكن جميع المعجنات الأخرى المصنوعة من الدقيق الأبيض الممتاز، يجب استبعادها، لأنها سعرات حرارية لا تفيد الجسم بشيء. صحيح هي طاقة سريعة، ولكن إذا لم يحرقها الشخص، فسوف تتراكم على شكل دهون".

وتضيف: مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع المعجنات مرتفع، لذلك هي تسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم.
 المواد الغذائية المالحة- لقد أثبت العلماء أن الملح يحفز الشهية. لذلك يتناول الأشخاص الذين يحبون الأطعمة المالحة عادة كمية أكبر من الطعام.

الحلويات- تشير الخبيرة، إلى أن "دماغ الإنسان يتفاعل بإيجابية مع المذاق الحلو. وهذا يسبب الشعور بالبهجة والسرور، ما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناولها".

ووفقا لها، الادمان على الحلويات، له علاقة وطيدة بعاداتنا.

وتقول: "هناك الكثير من الطقوس الاجتماعية المرتبطة باستخدام الحلويات- فمثلا في أعياد الميلاد يقدم الكعك، وفي حفلات الزواج يقدم الكعك والقهوة والحلويات. وعند زيارة الأصدقاء نقدم عادة علبة حلوى أو شوكولاتة"."فيستي. رو"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:30 | 2022-12-25
08:00 | 2022-12-25
05:00 | 2022-12-25
23:00 | 2022-12-24
16:00 | 2022-12-24
14:00 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website