لانقاص الوزن... اليكم بعض النصائح

أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد، ولكنهم لا يعرفون كيف يمكن تحقيق هذه الرغبة.

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وتشير الخبيرة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه إذا قلل الشخص السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها بمقدار 500 سعرة حرارية في اليوم، فإنه خلال أسبوع سيفقد 500-1000 غرام.وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد المواد التالية من النظام الغذائي اليومي:المعجنات- تؤكد الخبيرة على أنه "ممكن تناول كمية بسيطة من خبز الحبوب الكاملة. ولكن جميع المعجنات الأخرى المصنوعة من الدقيق الأبيض الممتاز، يجب استبعادها، لأنها سعرات حرارية لا تفيد الجسم بشيء. صحيح هي طاقة سريعة، ولكن إذا لم يحرقها الشخص، فسوف تتراكم على شكل دهون".وتضيف: مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع المعجنات مرتفع، لذلك هي تسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم.المواد الغذائية المالحة- لقد أثبت العلماء أن الملح يحفز الشهية. لذلك يتناول الأشخاص الذين يحبون الأطعمة المالحة عادة كمية أكبر من الطعام.الحلويات- تشير الخبيرة، إلى أن "دماغ الإنسان يتفاعل بإيجابية مع المذاق الحلو. وهذا يسبب الشعور بالبهجة والسرور، ما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناولها".ووفقا لها، الادمان على الحلويات، له علاقة وطيدة بعاداتنا.وتقول: "هناك الكثير من الطقوس الاجتماعية المرتبطة باستخدام الحلويات- فمثلا في أعياد الميلاد يقدم الكعك، وفي حفلات الزواج يقدم الكعك والقهوة والحلويات. وعند زيارة الأصدقاء نقدم عادة علبة حلوى أو شوكولاتة"."فيستي. رو"